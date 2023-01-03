İstanbul’un fethi dijital gösterimle yeniden hayat buldu

03 Ocak 2023 Salı, 17:00

İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment is¸ birliği ile gerçekleştirilen “Sultan Mehmed’in Rüyası” isimli projection mapping gösterimi, vatandaşlara deneyimlenebilen ve sürükleyici bir müzeyi yaşatıyor. Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan yapı, fethin en önemli anlarının yaşandığı Edirnekapı, Topkapı ve Silivrikapı surlarının yakınında, Sultan Mehmet’in şehre girdiği kapının yanı başında 38 metre çaplı yarım küre üzerinde yer alıyor.

SULTAN MEHMED’İN RÜYASI İLE SIRADIŞI BİR DENEYİM BAŞLADI

Mapping entegrasyonuyla tarihle teknolojiyi buluşturan müze, ziyaretçilerini fethin rüyasının görüldüğü bu alanda, yüzyıllar sonra “Sultan Mehmed’in Rüyası”na şahitlik etmeye davet ediyor. Tarihin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış¸ bir coğrafyanın incisi I·stanbul’un Konstantinopolis’ten I·stanbul’a uzanan yolculuğunu anlatan mapping gösterisi, II. Mehmet’in şehzadelikten başlayan ve Konstantinopolis’i fethetme tutkusunun adım adım nasıl gerçeğe döndüğüne odaklanan görsel bir şölen sunuyor.

İSTANBUL’UN FETHİ’Nİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN TEKNOLOJİ

Yaklaşık 10 dakika süren gösteri, I·stanbul’un köklü tarihini, Fetih sonrası dönemini ve Fatih Sultan Mehmed’in çok yönlü lider kişiliğini günümüze taşıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Mesut Uyar’ın danışmanlığında hazırlanan gösteri, görsel zenginliğinin yanı sıra tarihi detaylara ışık tutma konusundaki titizliği ile de dikkat çekiyor.

DİJİTALLEŞEN YÜZÜYLE ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILIYOR

Üç boyutlu panoramik resim, maketler ve sesler eşliğinde İstanbul’un Fethi’ni ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda durağan bir müze olmaktan çıkarılarak deneyimlenebilen bir müze formuna kavuştu. Panorama 1453 Tarih Müzesi, mapping teknolojisinin yanı sıra alanda konumlandırılan yeni sergilerle ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Panorama 1453 Tarih Müzesi aynı zamanda çağdaş nakkaş Nusret Çolpan’ın Minyatürlerle Fetih isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Minyatürün kadim ilkelerine bağlı kalarak kendi üslubunu oluşturan Çolpan’ın Fetih temalı 8 eseri, müzenin çıkışında ziyaretçilerle buluşuyor.

Nusret Çolpan tarafından 1994, 1999 ve 2003 yıllarında çalışılan minyatürler, hisarların inşası, topların dökülmesi, ordunun toplanması, Fatih’in emri, gemilerin karadan yürütülmesi ve şehre girişi gibi farklı sahnelerle İstanbul’un Fethi’ni konu almaktadır.

KURULUŞTAN SON HÜKÜMDARA: PADİŞAH PORTRELERİ

Panoramik resim, ses ve çizimlerle İstanbul'un Fethi'ni adeta yeniden yaşatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, aynı zamanda müze girişinde ve eksi 1’inci katta bulunan Padişah Portreleri sergisi ile ziyaretçilerine kronolojik bir seçki sunuyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi ile başlayan sergide, son padişah Sultan Vahdettin'e kadar Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükseliş ve son döneminde tahta çıkmış 36 padişahın portreleri bulunuyor.

SULTAN MEHMED’İN RÜYASI HAKKINDA

29 Mayıs 1453 sabahı, Edirnekapı surlarının önünde 23 ordunun kuşatıp alamadığı Konstantinopolis, Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmış ve düşmek üzeredir. Işıklar kapanır ve Hz. Muhammed’in “Konstantinopolis mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” sözleri duyulur. Sultan Mehmed’in rüyasının yavaş yavaş nasıl gerçekleşmeye başladığı gözler önüne serilir.

Anadolu Hisarı’nın karşısına Boğazkesen inşa edilirken Ortodoks kültürünün tüm zenginliğini sunan Konstantinopolis, surların ardında tüm görkemiyle belirir. Dünya savaş tarihini değiştiren Şahi topları dökülür, Konstantin teslim ol çağrılarını reddeder. Ve çok geçmeden şehir, Konstantinopolis’i almaya ant içen Sultan Mehmed önderliğinde 80 bin kişilik Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır ve dünya tarihini değiştirecek Fetih başlar.