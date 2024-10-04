‘İtibarsızlaştırarak yok etmeyi mi arzuluyorsunuz?’

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:53

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:53

Devlet Tiyatrolarındaki “çalışmayan” sanatçılar tartışması sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Tamer Karadağlı’nın “Çalışmayıp maaş alan oyuncular vardı. Lale Devri bitti” açıklamasına tepkiler sürerken, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik’in açıklamaları da tartışmaları daha da hararetlendirdi. Karadağlı ile “Çocuklar Duymasın” adlı televizyon dizisinde birlikte çalışan Birecik, önceki dönemlerde kuruma atamaların ABD istihbarat servisi olan Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yapıldığını iddia etti. Bu gelişmelerin karşısında Devlet Tiyatroları Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

'İNTİKAM İSTEĞİ Mİ VAR?'

TOBAV tarafından yapılan yazılı açıklamada; Karadağlı ile Bilecik’in açıklamaları anımsatılarak, “İthamlar, kurumumuza yönelik asılsız ve yersiz eleştiriler içermektedir. Ne yazık ki, bazı eski oyuncuların da bu tür beyanları destekleyen uygunsuz ifadelerle Devlet Tiyatroları’nı ve çalışanlarını hedef aldıkları görülmektedir. Merak ediyoruz, Devlet Tiyatrolarına yönelik bu eleştirilerinizin arkasında, daha önce başarı gösteremediğiniz sınavlardan kaynaklı bir intikam isteği mi bulunmaktadır? Yoksa Devlet Tiyatroları gibi köklü bir sanat kurumunu itibarsızlaştırarak yok etmeyi mi arzuluyorsunuz? Sayın Tamer Karadağlı ve Sayın Nejat Birecik, sanat emekçilerinin yoksulluk ve açlık sınırında görevlerini icra etmek zorunda kaldığı bu dönemde, onları kamu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız iddialar ortaya atmanız nasıl bir amaca hizmet etmektedir? Bu tür söylemlerle Devlet Tiyatroları’nın köklü yapısına zarar vermeyi hedeflediğiniz açıkça ortadadır” ifadeleri kullanıldı.

'İNANCIMIZI KORUYARAK'

Açıklamada Birecik’in açıklamasının bir anlam ifade etmediği savunularak, “Sayın Birecik, daha önce genel müdürlüğünü yürüttüğünüz Devlet Tiyatrolarına, görevden ayrılmanızın ardından münferit bir olayı bahane ederek sosyal medya üzerinden saldırıda bulunmanızın amacını anlamakta zorlanıyoruz. Röportajlarınızdan anlaşıldığı kadarıyla, bu kuruma tekrar dönme arzusunda olduğunuz da aşikardır. Bu vesileyle, sanat kurumlarını ve çalışanlarını kamuoyu nezdinde küçük düşürme çabalarınızın, ne sanatı icra edenlere ne de sanata ve sanatseverlere fayda sağlamayacağını vurgulamak isteriz. Sanat yönetimi ve icrası, zarafet ve nezaket gerektirir. Ne yazık ki, sizin beyanlarınızda bu erdemlerden eser bulunmamaktadır. Devlet Tiyatroları gibi köklü ve saygın kurumlarımızın, sanatın ruhuna uygun şekilde yönetileceği günlere olan inancımızı koruyarak, bu süreçte kamuoyunun ve sanatseverlerin takdirini bekliyoruz” denildi.