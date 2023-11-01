İvme Eğitim Kurumları, cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:42

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:42

İvme Eğitim Kurumları'nın düzenlediği “Cumhuriyet Gecesi”; piyes, dans, bayrak gösterisi gibi etkinliklerle kutlandı. Katılımcılara çeşitli ödüllerin verildiği kompozisyon yarışması ve “Cumhuriyet Eğitim Bursu” çekilişinin yapıldığı gecede heyecanlı anlar yaşandı. Abdullah Yüksel İvme Eğitim Kurumları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Gecesi’nde sevinç, mutluluk ve gurur birlikte yaşandı. Piyano resitaliyle başlayan gecede yapılan danslar ve bayrak gösterisi büyük beğeni topladı. “Cumhuriyet’in 100. Yıl Balosu” adlı piyes ise geceye damgasını vurdu. Kuruluşunun 30. yılında cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan İvme Eğitim Kurumları, bu yıla özgü olarak “Cumhuriyet Eğitim Bursu" çekilişi de yaptı. Çekilişle, 23 öğrenci eğitim bursu alma hakkı kazandı. “100 Yılda Cumhuriyetin Kazandırdıkları” konulu kompozisyon yarışmasının ödüllerinin de verildiği gecede, katılımcı öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

'Bu sofra, Mustafa Kemaller çıksın diye kuruldu'

İvme Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci yazar Abdullah Yüksel, gecede yaptığı konuşmada "Mustafa Kemal Atatürk, bu cumhuriyetin kurucu lideridir. Onu anlamak, onu öğrenmek, onun gösterdiği yolda yürümek vazgeçilmez bir görevdir. Çünkü o sadece bize değil muzlum milletlere de model olmuş, birçok ülkede heykeli olan bir dâhidir" dedi. Cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerinin, devrimlerinin, ilkelerinin ne kadar doğru olduğunu Orta Doğu’daki ülkelere bakıldığında görmenin mümkün olduğunu kaydeden Yüksel, "Doğu’dan Batı’ya petrol, Batı’dan Doğu’ya silah akıyor. Orta Doğu coğrafyasının altında petrol, üstünde kan akıyor" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet öğretmeni olduğunu vurgulayan Yüksel, "50 yıl önce iki odalı, birinde tezek sobası yanan 9 kardeşin bir tas çorbayı paylaştığı yerden geldim. İşte şimdi Cumhuriyet sofrasındayım hepiniz gibi, hepiniz bu sofraya hoş geldiniz. Bu sofra benim gibi köylü çocuklarının da buralara kadar gelebilmesi için kuruldu. Bu sofra dağ köylerinden piyanistler, pamuk tarlasından Yaşar Kemaller, Mardin’den Aziz Sancarlar çıksın diye kuruldu" ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Büyük insan, büyük komutan, barışın simgesi büyük Mustafa Kemal Atatürk. Kurduğun Cumhuriyet sofrasında herkes yer buldu. Sana minnet borçluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” diye konuştu.















