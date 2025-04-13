İyiliğin kötülükle savaşı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

James Hawes’ın aksiyongerilim-dram türlerini karıştırdığı Amatör, Amerikan Haber Alma Örgütü’nde analist, şifre çözücü olarak çalışan, örgütün tüm bilgisayar sistemini kuran, IQ’su 170 Charlie Heller’in olağanüstü değişimini anlatan ayrıksı bir ajan filmi.

İş için Londra’ya giden karısı Sarah terör saldırısında öldürülünce Charlie’nin dünyası altüst olur. Geleneksel ajan prototipine hiç benzemeyen, anti kahraman Charlie zekâsını, yeteneğini kullanır. Hawes, tipik ajan filmlerinin (arabayla takip, patlamalar, dövüşler, yaylım ateşi) unsurlarını eksik etmez, bir yandan da Charlie’nin hümanist yanını vurgular.

İSTANBUL’DA ÇEKİM

İnsan sıcaklığına hasret Rus kadın casus, altındaki yöneticiyi izleyen kadın direktör gibi karakterlere yer verir. Teknoloji dahisi Charlie güvenlik sistemlerine sızar, dünyadaki güvenlik kameralarını devre dışı bırakır, gözü kapalı adam öldüren profesyonel katillerle kendine özgü yöntemleriyle savaşır. Bir bölümü İstanbul’da çekilen filmin yapım-ses tasarımları başarılıdır. Robert Littel’in romanının (1981) üçüncü uyarlamasında Hawes güncel politik olaylara, derin devlete, çıkar ilişkilerine odaklanır. The Amateur (1981), The Company (2007) dizisi romanın ilk versiyonlarıydı. Amatör’de Oscar ödüllü Rami Malek, Rachel Broshanan, Laurence Fishburne oynuyor.

ASLA UMUDUNU YİTİRME

ChrIstopher Landon’ın aksiyon-gerilimi Drop: Kabul Et Veya Reddet’in Amatör ile ortak noktaları var. Eski kocasından şiddet gören, travmalarını unutmaya çabalayan psikolog,bekâr anne Violet uzun bir süre sonra ilk randevusuna çıkmak üzeredir. Küçük oğlu Toby’ye kızkardeşi bakacaktır. Uygulamadan tanıştığı fotoğrafçı Henry’iyle lüks bir lokantada hoş bir akşam geçirmek üzereyken cep telefonuna Henry’yi zehirlemesini yoksa oğlu Toby’yi öldüreceğini belirten mesajlar gelir. Başta istismarcının dediklerini yapan Violet’in içindeki savaşçı kimliği ortaya çıkınca mücadele etmeye karar verir. Artık umudunu kaybetmemek mutlu olmak istiyordur. Landon gerilim türünün tüm kurallarını başarıyla kullanır, yapım tasarımları etkileyicidir.

Romantik komedi gibi başlayan film bir anda psikolojik gerilime dönüşür. Marc Spicer’ın gerilimi artıran geniş planları, yakın çekimleri, yumuşak ışığı lüks restoranı klostrofobik bir mekâna çevirir. Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Reed Diamond’un oynadığı Drop: Kabul Et Veya Reddet gerilim türünü sevenleri mutlu edecek.

GERÇEK Mİ YALAN MI?

Taciz olayından sonra 6 yaşındaki iki çocuğun ebeveynleri okula çağrılır, yönetim kurulu bu durumu bir an önce çözmek ister. Yetişkinlerin bakış açıları çatışır. Suçlamalar başlar, sinirler gerilir, okul, toplantı odası hapishane gibidir. Toplumdaki yozlaşmanın etkileri ayrımsanır. Eğitmenler, ebeveynler öfke, üzüntü, kıskançlık, sıkıntı duygularını dışa vurmaya başlarlar. Dedesi Ingmar Bergman, ninesi oyuncu Liv Ullmann olan yönetmen Halfdan Ullmann Tondel’in Elisabet karakteri Bergman’ın Persona’daki Elisabet’inin devamı gibidir.

AHLAKİ İKİLEMLER

Görsel açıdan renkler, dokular aşırı gerçekçilikten doğaüstülüğe kayan atmosferi yaratırlar. Yönetmen annenin gülme krizi, eğitmenin kanayan burnuyla izleyiciyi giderek yükselen gerilimin içine sokar. Geçmişin hayaletleri yavaş yavaş belirir. Eğitim, cinsellik, evlilikteki şiddet, sorumluluk korkusu, ahlaki ikilemlere, güdümlemelere, ihanetlere odaklanır. Gerçekle yalan nasıl ayırt edilebilir? Cannes’da altın kamera ödülünü alan Armand’da Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Oystein Roger oynuyor.