İzBBŞT ilk 3 ayda 16 bin 824 seyirci ağırladı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:30

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:30

Kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak amacıyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Levent Üzümcü’nün genel sanat yönetmenliğinde 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk üç ayında 16 bin 824 seyirciye ulaşarak kendi seyirci rekorunu kırdı. Oyunlarını 365 seyirci kapasiteli İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturan İzmir Şehir Tiyatroları için bu sayı 2021 yılında 5 bin 31, 2022 yılında 8 bin 463, 2023 yılında 11 bin 715’di.

ÜZÜMCÜ: SABIRSIZLANIYORUZ

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmirli tiyatro seyircisinin gösterdiği ilgi sayesinde elde ettikleri başarının sanatın birleştirici gücünün en güzel kanıtı olduğunu belirterek, “Alkışlarıyla yanımızda olan her bir seyircimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İzmir Şehir Tiyatroları’nın bir kamu tiyatrosu olarak seyircilerimiz sayesinde, seyircilerimiz için var olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sezonun devamında da aynı coşkuyla buluşmak, daha nice oyunda birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyunların biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr web sitesinden satışa sunuluyor. İzmir Şehir Tiyatroları’nın ocak takvimi ise şöyle;

Çok Tuhaf Soruşturma

23 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

24 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

25 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00 ve 20.00

26 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00

30 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

31 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

Yolcu

9 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

10 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

11 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00 ve 20.00

12 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00

15 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00 (Nazım Hikmet’in Doğum Günü Özel Gösterim)

Helikopter

16 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

17 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

18 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00 ve 20.00

19 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00

Çocuk Oyunları

Soytarılar Okulu - 28 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 13.00 ve 16.00

Robinson Dans Öğreniyor - 29 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 13.00 ve 16.00