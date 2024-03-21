İzmir Avrupa Caz Festivali Krajnak ile sona erdi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) bu yıl 31. kez düzenlediği İzmir Avrupa Caz Festivali, Ondrej Krajnak konseriyle sona erdi. Virtüöz piyanist, besteci ve aranjör Krajnak, “ruh eşim” dediği İzmirlilere müzik ziyafeti sundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:43
İzmir Avrupa Caz Festivali Krajnak ile sona erdi
Abone Ol google-news

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye – İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük salonda yapılan Ondrej Krajnak konseriyle sona erdi. 

Slovak müzik sahnesinin en iyi piyanisti ve Avrupa'nın en çok aranan caz müzisyenlerinden biri kabul edilen, virtüöz piyanist, besteci ve aranjör Ondrej Krajnak, “ruh eşim” dediği İzmirli sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Önceki yıllarda vokalist Hanna Gregusova ve Otto Hejnic Trio ile İzmir Avrupa Caz Festivaline katılan Krajnak, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen konserinde, virtüözitesinin yanı sıra doğaçlama yeteneğini de sergiledi. Kendisinde iz bırakan kişi ve olayları anarak kendisine onları hatırlatan bestelerini de seslendiren Krajnak, yüksek enerjili ve duygu yüklü performansıyla ayakta alkışlandı.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri caz festivali haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü: Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü: Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Mart 2024 perşembe döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Mart 2024 perşembe döviz fiyatları
En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!

Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı
Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu

Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti