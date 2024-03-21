İzmir Avrupa Caz Festivali Krajnak ile sona erdi
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) bu yıl 31. kez düzenlediği İzmir Avrupa Caz Festivali, Ondrej Krajnak konseriyle sona erdi. Virtüöz piyanist, besteci ve aranjör Krajnak, “ruh eşim” dediği İzmirlilere müzik ziyafeti sundu.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye – İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük salonda yapılan Ondrej Krajnak konseriyle sona erdi.
Slovak müzik sahnesinin en iyi piyanisti ve Avrupa'nın en çok aranan caz müzisyenlerinden biri kabul edilen, virtüöz piyanist, besteci ve aranjör Ondrej Krajnak, “ruh eşim” dediği İzmirli sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Önceki yıllarda vokalist Hanna Gregusova ve Otto Hejnic Trio ile İzmir Avrupa Caz Festivaline katılan Krajnak, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen konserinde, virtüözitesinin yanı sıra doğaçlama yeteneğini de sergiledi. Kendisinde iz bırakan kişi ve olayları anarak kendisine onları hatırlatan bestelerini de seslendiren Krajnak, yüksek enerjili ve duygu yüklü performansıyla ayakta alkışlandı.
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