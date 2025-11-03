İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 3-9 Kasım'da operadan baleye, tiyatrodan konserlere uzanan zengin kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 4 Kasım'da "Troya" operasını, 5 Kasım'da "Bel Canto Gecesi" konseri ile 7 Kasım'da "Kuğu Gölü" balesini sahneleyecek.

Elhamra Sahnesi'nde 8 Kasım'da "Napoliten Gecesi" konseri, 9 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sersemler Evi", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde de "Böcek Oteli" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 7 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Tulio Varas yönetiminde ve solist Xavier Foley eşliğinde konser verecek.

İKSF'DE ATÖLYELER, SEMİNERLER VE SÖYLEŞİLER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca sanat atölyeleri, seminerler ve söyleşilerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Fırat Sarsar'ın "Felsefenin '0' Noktası: Doğa Filozofları" söyleşisi, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Dr. Betül Teoman'ın "İkonografik Öğeleriyle Anadolu Türk Dönemi Sikkeleri" başlıklı semineri 4 Kasım'da düzenlenecek, aynı gün Prof. Dr. Gül Güney Zincir de "Kültürel Miras: Yazma Eserlerimiz" konulu söyleşi yapacak.

Hafta, 6 Kasım'daki Ayşegül Sel'in "İlk Türk Kadın Hükümdar Tomris Hatun: Adaletin, Sezginin ve Cesaretin sesi" semineri ve "Kış Manzaraları Sulu Boya" atölyesiyle devam edecek.

Ayrıca, İzmir Müze Müdürlüğü tarafından açılan "Antik Çağda Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.