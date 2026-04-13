İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 13-19 Nisan'da tiyatrodan müzikale, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 13 Nisan'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali, 18 Nisan'da ise "Viyana Valsleri" konseri gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yalancının Resmi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Nisan'da "Diyarbakır Velime ve Eyvan Gecesi" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Antonio Pirolli yönetiminde solist Cem Babacan eşliğinde sahne alacak.

İKSF'DE SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE SERGİLER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Modern Prometheus: Ateşten Algoritmaya Yapay Zekanın Evrimi ve Geleceğimiz" ile "Kağıdın Tarihi" söyleşileri 13 Nisan'da düzenlenecek.

Ağaç kütüğü boyama atölyesi ile "İzmir'de Fotoğrafçılığın İlk Yılları: Ustalar ve Mekanlar" söyleşisi 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İKSF'de 15 Nisan'da ebru atölyesi ile "Uluslararası Eksende Sanat Eserlerine Karşı İşlenen Suçlar" söyleşisi yapılacak.

"Minyatürlerle Osmanlı Yemek Kültürü" söyleşisi 16 Nisan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı "Hayali Bellek" atölyesi 18 Nisan'da düzenlenecek.

Proje koordinatörlüğünü Ayşe Füruzan Caman ve Varol Topaç'ın üstlendiği, 10 Nisan'da açılan sanatçı Ayşe Altınok'un "Bloom.exe" sergisi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, 16 Nisan'da David Bergmüller "Sessizliğin Sözü" konseriyle devam edecek.

İzmir Oda Orkestrası, AASSM'de 16 Nisan'da şef Christoph-Mathias Mueller yönetiminde solist Alexander Krichel eşliğinde konser verecek. Konserde Arthur Honegger'in "Pastorale d'ete", Ludwig van Beethoven'ın "5. Piyano Konçertosu" ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Jüpiter Senfonisi" seslendirilecek.