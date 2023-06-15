İzmir Devlet Opera Balesi’nden ‘La Traviata’
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Sahnesi’nde Gala Konseri ile başladı.
İstanbul Devlet Opera Balesi, 12 ve 13 Haziran akşamları AKM Tiyatro Sahnesi’nde Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma Operası Caner Akın rejisiyle izlendi.
Festival, İzmir Devlet Opera Balesi’nin bugün 20.30’da AKM Opera Sahnesi’nde vereceği G. Verdi’nin La Traviata Operası temsiliyle devam ediyor.
La Traviata, Tulio Gagliardo yönetimindeki İDOB Orkestrası eşliğinde sahnelenecek.
Carlos Vilán’ın rejisiyle sahnelenen operada Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir DOB Korosu da yer alacak.
Ankara Devlet Opera Balesi (ADOB), İtalyan besteci U. Giordano’nun Andrea Chenier operasını 18 Haziran Pazar akşamı 20.30’da AKM Opera Sahnesi’nde Recep Ayyılmaz rejisiyle sahneleyecek.
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