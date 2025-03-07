İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları öğrencilere konser verdi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:05

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere müzik dinletisi sundu.

Sopranoda Özlem Ateş Aksungur ve Nazlı Alptekin, tenorda Lorenzo Arranz, baritonda Tamer Peker, basta Hasan Alptekin ve piyanoda Benan Dalkıran Gagliardo'nun yer aldığı konserde tanınmış eserler seslendirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren sanatçılardan Nazlı Alptekin, okullardaki konserlere çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlerle birlikte olmak ve onlara bu sanatı bizlerden ilk kez duyurmak çok önemli. Bundan sonra onlar da opera binamıza gelip gerçek orkestra ile ışıkla, dekorla, kostümle tamamen canlı performans izleyeceklerdir." dedi.