İzmir Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Troya' ile açtı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2025-2026 sanat sezonunu Homeros'un ölümsüz destanı İlyada'dan esinlenerek bestelenen "Troya" operasıyla açtı.

İZDOB'tan yapılan açıklamaya göre, bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu ise Artun Hoinic tarafından Türkçe kaleme alınan eser, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelendi.

Yaklaşık 120 dakika süren, iki perde sekiz sahneden oluşan eser, görkemli sahne düzeni, Truva Atı dekoru ve güçlü bir dramatik kurgusuyla izleyicilerden ilgi gördü.

Troya, ayrıca 30 Eylül, 2 Ekim ve 4 Ekim'de yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2018 yılında ilan edilen "Troya Yılı" kapsamında desteğiyle yazılan eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından ilk kez sahnelendi.