İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’ndan film müzikleri: İlklerin konseri

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İzDSO) geçen hafta iki gün üst üste “Film Müzikleri Konseri” verdi. İlki Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) verilen konserin ikincisi ilklere sahne olan bir konserdi.

İzDSO ilk kez bir balo salonunda sahne aldı. Konserlere ilgi de büyüktü, tüm biletler tükendi. Hatta oteldeki konseri ayakta izleyenler bile oldu. Bu ilginin nedenlerinden biri kült filmlerin artık klasikleşmiş müziklerini bir senfoni orkestrasından dinlemekti. Diğeri ise dünya çapında tanınan şef Kevin Griffiths’in orkestranın başına geçmesiydi. Başarılı şef, tarzı ve sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Griffiths aslında Türkiye’ye yabancı değil, ülkeye bir kere geldikten sonra doyamayanlardan. Zaten annesinin Manisa Akhisarlı olması dolayısıyla Türkçeye oldukça hâkim. Kendisi İngiltere’de doğmuş, Türkiye’ye ilk kez 15 sene önce konser vermek için gelmiş, ondan sonra kaç defa konser verdiği sorulunca hatırlayamayacak kadar çok olduğunu söylüyor. Ama Eskişehir’den Adana’ya, Ankara, İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde konsere çıktığını dile getiriyor.

‘İMPARATORLUK MARŞI’

Konsere gelince, Yıldız Savaşları’nın efsane “İmparatorluk Marşı”ndan Karayip Korsanları’nın kült müziğine, Indiana Jones, Superman, Forrest Gump, Harry Potter, Gladyatör, Cinema Paradiso ve La La Land filmlerinin müzikleriyle kulakların pası silindi. Orkestranın arkasındaki ekranda da filmlerden görüntüler nostalji etkisi yarattı. İmparatorluk Marşı çalınırken Darth Wader kostümlü birinin salona giriş yapması ve “kendi müziğini dinlemesi” izleyenleri güldürdü, La La Land film müziğiyle iki genç dansçı filmde yer alan koreografiyle dans etti. Hem bu şovlar hem de orkestra, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Öğrendiğimize göre İzDSO, bu tür halkın ilgisini çekecek konserlere ekstra bir önem de veriyormuş. Vatandaşlar bu konserlerle senfoni dinlemeye alışıyorlarmış. Bunun gibi İzmir’in uzak köylerine, hatta komşu şehirlere de gittiklerini öğrendik. Dahası, köylerde verilen konserlerde halkın klasikleşmiş türküler yerine Mozart ve Beethoven dinlemek daha fazla ilgilerini çekiyormuş. Hyatt da gelecekte konserlere ev sahipliği yapacak mekânlar arasında yerini almış. Öte yandan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, sezonun kapanış konserini yine Film Müzikleri Konseri’yle 31 Mayıs’ta AASSM’de verecek.