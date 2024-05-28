Müzik Festivali'nde köklerdeki zenginlik ve yakınlığı dinledik

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:24

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:24

Mübadelenin 100. yılı bağlamında Kökler ana temasıyla gerçekleşen 52. İstanbul Müzik Festivali, arpist Şirin Pancaroğlu ve müzikolog Hüseyin Kıyak'ın hazırladıkları “Köklere Seyir: İstanbul’un Sesi” konserini Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde gerçekleştirdi. Pancaroğlu'nun, ailevi sağlık sorunlarından dolayı katılamadığı, arp yerine Osman Kırklıkçı'nın çaldığı ud ile değişiklik yapılmadan icra edilen program kupa maçına rağmen çok yüksek katılım ve takdirle izlendi.



Osmanlı'dan bugüne İstanbul’un zengin dinsel altyapısı Ahrida Sinagogu’nun Sesi, Galata Mevlevihanesi’nin Sesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Sesi, Üç Horan Kilisesi’nin Sesi ile arada camiden yükselen ezan sesi ile temsil edildi. Konser, İstanbul’un Sesi başlıklı tüm solist ve sazendelerin birlikte seslendirdiği aralarında Tanburi İsmet Ağa'nın "Bu kış hanım İstanbul’a taşın da / Eğlenelim zevk edelim Kalpakçılarbaşı’nda"

şarkısının da olduğu son bölüm Kürdilihicazkar Faslı ile sona erdi.

KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ

Köklerdeki zenginlik ve yakınlığı dinlediğimiz konser öncesi söyleşi ile programda yer alan sazedenler: Özata Ayan(tambur), Kemal Caba(sinekemanı), Volkan Ertem(çello), Osman Kırklıkçı(ud), Muhammed Ceylan(ney), Taner Sayacıoğlu(kanun), Sokratis Sinopoulos(kemençe) yaptığı taksimler ve Münip Utandı, Çiğdem Yarkın, Güzin Değişmez, Bekir Ünlüataer, Yako Taragano, Natan Siliki, Nikos Andrikos, Murat İçlinalça, Tatyos Karapekmez, M. Doğan Dikmen'in seslendirdiği eserler din farkına rağmen etkileşimin, form ve makamsal benzerliklerin, müziğin gelişimine katkının nasıl mümkün ve güzel olduğunu gösterdi.