İzmir Kısa Film Festivali için geri sayım

Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 08.11.2024 - 16:51

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali dopdolu içeriğiyle 11-17 Kasım tarihlerinde İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Buca Belediyesi, İzQ, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile düzenlenecek festival 25. yılında İzmirlilere kentin 5 farklı noktasında kısa film gösterimleri ile alternatif bir kültürel deneyim sunacak. Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirilecek olan İzmir Film Lab bölümü ile kısa film projeleri destek bulacak.

ÇEYREK ASIRLIK GURUR

Türkiye'nin en uzun soluklu kısa film organizasyonları arasında yer alan festival 25 yılına birçok başarı sığdırdı. Türkiye’de ilk uluslararası ödülü veren İzmir Kısa Film Festivali, Oscar Qualification sertifikasyonu ile dünya genelinde bu özelliğe sahip olan 120 festival arasında yer aldı. Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilen ilk ortak yapım kısa filmlere imza atan festival, Çin Uluslararası Kısa Film Festivali’nde birçok yerli kısa filmin gösterimine katkı sağladı. Ayrıca gerçekleştirdiği Türk Sineması sunumu ve standı ile ülke sinemasının Çin’de tanıtılmasına öncülük etti. Kurucu üyesi olduğu Festinet Festival Ağı ile kısa filmlerin Avrupa festivallerinde dolaşımına destek olurken, birçok filmin de yapım sürecinde destek bulmasına festival içerisinde düzenlediği etkinlikler ile katkı sundu.

ALTIN KEDİ HEYECANI

4 farklı kategoride 32 kısa filmin yarışmalı bölümde gösterimde olacağı festivalde film ekiplerinin katılımı ile yapılacak olan gösterimler sonrası jüri, Altın Kedi ödüllerine layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategoride en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru şansı yakalayacak. Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Çatı Bostanlı, Sanathane ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi sinema salonlarında gerçekleşecek. 200’den fazla kısa filmin gösterimde olacağı festivalde tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İZMİR FİLM LAB’A YOĞUN İLGİ

Bu yıl 4. defa yapılacak olan İzmir Film Lab bölümünde ulusal ve İzmir kategorilerinde finalist filmler 5 dakikalık sunumlar ile jüri karşısına çıkacak. Filmleri için yapım destekleri bulabilecek kısa film yapımcı ve yönetmenleri ayrıca birçok eğitimden de yararlanabilecekler. Sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, sinema sektöründe yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri üzerine birçok eğitimin gerçekleştirileceği İzmir Film Lab 14-16 Kasım tarihlerinde İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşecek. THE TAMTAM, Rollart Film, Public Film, Fono Film, Serpil Altın Film ve Mediacast Film Lab yarışmalı bölümlerinde sunum yapan projelere destek ödülleri verecekler.