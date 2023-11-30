İzmir Mizah Festivali Onur Ödülleri açıklandı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:55

İzmir’de 11-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nin üç yıldır vermekte olduğu Aziz Nesin Mizah Ödülleri’nde bu yıl dört sanatçı ödüllendirildi. 11 Aralık akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde, Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, karikatürist Niyazi Yoltaş ve Arnavut asıllı İtalyan karikatürist Agim Sulaj’a ödülleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından takdim edilecek. Törenin ardından Ali Poyrazoğlu’nun “Habanera Makamı” adlı müzikli oyunu sergilenecek. Oyunda, Poyrazoğlu’na Çiğdem Erken Quartet eşlik edecek.

FESTİVALİN ANA TEMALARINDAN BİRİ İNSAN HAKLARI

Aynı akşam, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin üst kat Sanat Galerisi’nde “Çizgilerle İnsan Hakları” başlıklı bir sergi açılacak. Sergide, Agim Sulaj ve Niyazi Yoltaş’ın yanı sıra 17 İzmirli karikatürcünün yapıtları ve İzmir’in karikatür alanındaki duayeni olarak kabul edilen Eflatun Nuri’nin yapıtları yer alıyor. İzmir Mizah Festivali’nin bu yıl ‘İnsan Hakları Haftası’ ile eş zamanlı gerçekleşmesinden hareketle, festivalin ana temalarından biri ‘İnsan Hakları’ olarak belirlendi. Programda, ‘Oyun İşleri’nden Gogol’ün “Palto” oyunu, sinemamızdan üç mizah klasiği: “Mandıra Filozofu”, “Pardon” ve “Beynelmilel” ile geçen yıl Avrupa’nın en başarılı animasyon filmi seçilen ve ayrımcılık temasını işleyen Alain Ughetto’nun İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Portekiz ortak yapımı “Köpekler ve İtalyanlar Giremez” filmi yer alıyor.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA MİZAH

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler biriminin, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği festivalin ana temalarından bir diğeri de, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mizah’. Bu konuda APİKAM Kitap Kafe ve İzmir Sanat’ta düzenlenecek panellerin yanı sıra bir de kitap yayınlanacak. Doç Dr. Efdal Sevinçli’nin hazırladığı “İzmir’in Karikatür Tarihine Merhaba” sergisi İzmir Sanat’ta açılacak. Festivalin tüm etkinleri ücretsiz.