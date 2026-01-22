İzmir Oda Orkestrası dünyaca ünlü sanatçılarla sahnedeydi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, farklı disiplinlerden dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak zengin repertuvarını İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen özel konserde, birçok ödülün sahibi ve Warner Classics etiketiyle yayımlanan dört albümü bulunan dünyaca ünlü trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary ile Avrupa’nın önde gelen orkestralarını yöneten ve Strazburg Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü Şef Aziz Shokhakimov ile sahneye çıktı.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestranın programında, Haydn’ın Trompet Konçertosu, Gershwin’in Paris’te Bir Amerikalı ve Rimsky-Korsakov’un Bin Bir Gece Masalları’ndan esinlenen Şehrazad eserleri yer aldı. İzmir Oda Orkestrası Başkemancısı Deniz Toygür ve orkestra üyeleri, Şehrazad’ın Bin Bir Gece Masalları’nda sultana anlatılan öyküleri kemanlarıyla sahneye taşıdı. Konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İzmirli sanatseverlerle birlikte izledi ve orkestranın performansını beğeniyle takip etti.