İzmir Şehir Tiyatroları ikinci sahnesine kavuşuyor

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:06

Geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) Konak Vapur İskelesi’nde hizmete giren gişesinden yeni sezonun ilk oyunu Deli Dumrul için bilet alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, prömiyere katıldı. Güngör Dilmen’in ölümsüz eseri “Deli Dumrul”un prömiyerinde Başkan Tunç Soyer’e, İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kuruluşunun üçüncü yıldönümünde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, seyircilerden uzun süre alkış alarak büyük beğeni topladı.

“20 GÜN BİZİM TİYATROMUZ SAHNE ALACAK”

Oyun sonrasında sahnede seyircilere bir müjde veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu 9. oyunumuz. Bizim için bu günlere gelmek büyük bir hayaldi. Çok mutluyum, arkadaşlarım olağanüstü bir iş çıkardı. İzBBŞT ikinci bir sahneye kavuşuyor. Konak Elhamra Sahnesi’nde Kasım ayının ikinci haftasından itibaren gösterimlerimiz olacak. 10 gün Devlet Opera ve Balesi sahneyi kullanacak, 20 gün de bizim tiyatromuz sahne alacak. Tiyatroseverler bizleri yalnız bırakmasın” dedi. İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ise “Bugün bizim yine yaş gününüz. Kuruluşumuzdan bu yana 3 sene geçti. İzBBŞT’yi kurarak, İzmir’e bu sanat ordusunu armağan eden Başkanımız Tunç Soyer’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

OYUN EKİM AYINDA SAHNEDE

Geçen sezon, turneler dahil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” oyunuyla merhaba dedi. Oyun, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl önceki Anadolu gerçekleri üzerinden anlatıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 8 ödüle layık görülen Deli Dumrul’un müziklerini Babür Tongur, müzik direktörlüğünü Türker Barmanbek, koreografisini Salima Sökmen, dans repetitörlüğünü Dolun Doyran, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.

“Deli Dumrul” ile oyun sayısını dokuza yükselten İzmir Şehir Tiyatroları, sezon içinde Nazım Hikmet Ran’ın yazdığı “Yolcu” oyununu da sahneleyecek.