İzmir Şehir Tiyatroları’ndan Bedia Muvahhit’e özel gösterim

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:43

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Türk tiyatrosunun ilk Türk kadın oyuncularından Bedia Muvahhit’in sahneye çıkışının 100. yılını, hazırladığı özel etkinlik ile andı. Tiyatroda Türk kadın oyunculara yer verilmesi arzusundaki Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, ilk kez İzmir’de sahneye çıkan Bedia Muvahhit’i anmak için hazırlanan özel gösterim İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı.

Etkinlikte, Bedia Muvahhit’in Atatürk ile yaşadığı diyalog ile yer aldığı ilk ve son tiyatro oyununun yeniden canlandırıldığı sahneler izleyicilerden büyük alkış aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, bürokratlar ve tiyatroseverlerin katıldığı gösterim kapalı gişe sahnelendi.

BİR DEVRİMİN HİKAYESİ

Etkinlikte konuşan, özel gösterimin yönetmeni Ozan Çolak, Bedia Muvahhit’in öyküsünün, sadece bir kadının tiyatro sahnesine çıkma hikâyesi değil bir devrim hikâyesi olduğunu söyleyerek, “Bu hikâye tam burada, İzmir’de 100 yıl önce gerçekleşmiş. Başta, bize bu devrimi anlatma fırsatı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, bu etkinliği yönetme görevini bana veren hocam Yücel Erten 'e, bana güvenen, beraber yol yürüyen arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Ozan Çolak’ın yönettiği gösterimde, Pınar Güntürkün, Müge Kızılbağlı, Dine Altıok, Melis Caba, Efe Ünal, Devrim Karakoyun ile Efe Çetinel rol aldı. Gösterimin dramaturgisini Halil Ünsal, tasarımlarını Anıl Işık ile Deniz Bilgili, ışık tasarımını ise Kaan Burmaoğlu yaptı.