İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali ödülleri sahiplerini buldu: Zor şartlarda festival

Kültürlerarası Sanat Derneği öncülüğünde bu yıl 5’incisi düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 15 Eylül’de sona erdi.

İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, kazananlar açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Meltem Cumbul’un yaptığı gecede, festivalin onur ödülü, Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu ve Selim Atakan’a sunuldu.

Yıllar sonra aynı sahnede bir araya gelen sanatçılar, ödüllerini birlikte aldıktan sonra izleyicilere kısa bir dinleti sundu.

‘MÜZİSYENLER’E İKİ ÖDÜL

“Onur ödülü”nün ardından tören, televizyon dizileri, ilk filmler ve “Sinemamızın Müziği” bölümlerindeki ödüllerle devam etti. Jüri değerlendirmesi sonucu, Fransız yapımı “Müzisyenler” “en iyi film” ödülüne değer görülürken İrlandaBirleşik Krallık ortak yapımı “Kneecap” “en iyi müzik”, Alman yapımı “Köln 75” ise “jüri özel ödülü”nü kazandı. “Müzisyenler”, aynı zamanda “izleyici jürisi”nin de ödülünü alarak geceden iki ödül alan film oldu.

Gençlik jürisinin seçtiği “İlk Filmler-İlk Heyecanlar” bölümünde “en iyi ilk film ödülü”, “Yurt” filmiyle yönetmen Nehir Tuna’nın oldu. “Sinemamızın Müziği” dalında “jüri özel ödülü” “Yeni Şafak Solarken” filmiyle Gürcan Keltek ve Murat Gültekin’e, “en iyi müzik” ödülü ise “Gecenin Kıyısı” filmiyle Ozan Tekin’e verildi.

“TV dizileri müzikleri” dalında “jüri özel ödülü” “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin müzikleriyle Seltaç Özgümüş ve Çağlar Fazlıdağ’a, “en iyi müzik” ödülü ise “Eşref Rüya” dizisiyle Aytolun Yarmucu’ya verildi.

‘İZMİR POPÜLER KÜLTÜR ZİHNİYETİNE TUTSAKLIKTAN KURTULMALI’

Festival direktörü Vecdi Sayar, açılışta yaptığı konuşmasında, İzmir seyircisinin giderek festival kültürüne alıştığını belirterek “Zor koşullara rağmen inatla devam ediyoruz. Salonlarımız doldu, bu bizim için büyük mutluluk” dedi.

Sayar, yaşanan zorluklarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl yerel yönetim seçimlerinin ardından yeni başkan duruma hâkim olmak için erteleme istedi biz de sonbahara erteledik. Bu festivalin basın toplantısı dışında belediye başkanı ile bir görüşme olanağımız olmadı. Genel Sekreter yardımcısı kanalıyla önerilerimizi ilettik. Genel sekreter yardımcısı Sayın Okyay, derneğiniz belediye ile dört festival yapıyormuş, bütçelerimiz çok kısıtlı, yalnızca birini yapalım deyince “Film ve Müzik Festivali”ni yapalım, diğerlerini ilçe belediyelerine öneririz diye yanıtlamıştım. 2025 yılı ocak ayından haziran sonuna dek belediyenin kararını bekledik, tarihi gene sonbahara erteleyerek...

Haziran sonu destek veremeyecekleri cevabını aldık. Bu nedenle bu yıl festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İzmir’in çeşitli kurumlarının ayni destekleri ile gerçekleştirdik. Elbette bağımsız olmanın avantajları var, ama gönül ister ki İzmir gibi bir kentin daha büyük imkânlarla dünyada ses getirecek bir festivali olsun. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Ticaret ve Sanayi Odaları ve büyük holdingler de taşın altına elini koyar ve İzmir popüler kültür zihniyetine tutsaklıktan kurtulur.”