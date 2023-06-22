İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:42

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncü kez düzenlediği “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” kapsamında Kristal Flamingo ödül töreni yapıldı. İstinye Park Teras Renk Sineması’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmasıyla başlayan, Korhan Abay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Ödül heyecanına Vedat Sakman’ın verdiği, sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ın da Yalnızlığım ve Ayrılık da Sevdaya Dahil şarkılarında eşlik ettiği mini bir konser eşlik etti.

“FESTİVALİN BU NOKTAYA GELDİĞİNİ GÖRMEK UMUT VE KIVANÇ VERİCİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in iklimiyle, doğasıyla, insanıyla dünyanın en büyük sinema şehirlerinden biri olabileceğini söyledi. Sinema sektörünün en çok üretim yaptığı şehirler arasında yer alabileceğini de ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici. Bu gurur hepimizin. Sinema ve müzik; sanat, dünyanın en etkili, evrensel dilini konuşmamızı sağlar. Bir hafta boyunca, müziğin notalarıyla, dünyanın 7 kıtasından, ülkemizin 7 bölgesinden birbirinden farklı hayatları görme, duyma, tanıma fırsatı bulduk. Yaşamın renklerini, sesini, nefesini İzmir’e taşıdık. Festivalimiz, İzmir’in sanat dostu, sanatçı şehri kimliğine güç kattı” dedi.

“ÖZGÜR YAŞAMI VE ÖZGÜR ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gelecek yıllarda İzmir'in bu festivali daha çok sahipleneceğini, salonların dolup taşacağını ifade eden Başkan Soyer, “Festivalimiz ülke ve dünya çapındaki saygınlığını artıracak. Bu uğurda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Her ne pahasına olursa olsun İzmir’de özgür düşünceyi, özgür yaşamı, özgür üretimi desteklemeye devam edeceğiz. İzmir’i sinema sektörünün en çok tercih edilen ev sahibi yapacağız” dedi. Sanatın engellenmediği, sanatçının mahkum edilmediği, kimsenin eserlerinden, düşüncesinden, dilinden, renginden dolayı ötekileştirilmediği bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Soyer, ödül alan tüm sanatçıları tebrik etti.

“SEYİRCİMİZ ARTIYOR”

Konuşmasında geçen yıl festivalde jüri başkanlığı yapan ve yakın zamanda kaybettiğimiz yönetmen Erden Kıral, yine geçen yıl aramızdan ayrılan müzisyen Sarper Özsan, besteci Vangelis ve Japon besteci Ryuichi Sakamoto’yu anan Festival Direktörü Vecdi Sayar “Festivaller her zaman büyük bir makinedir ve bunun iyi işlemesi için birkaç katmanın katkısına ihtiyaç var. Bunlardan birincisi seyirci. Üçüncü yılda gördük ki seyircimiz gerçekten artmakta, salonlar dolmaya başladı. Bu kentin seyircisinin bu festivale sahip çıkması. İkincisi festivale destek olanlar. Festivale destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç biliyorum. Üçüncü destek sinema sektöründen. Bu konuda da biz çok önemli. Destekler alıyoruz. O kadar güzel ilgi gördük ki, hemen her filmimiz oyuncu ve yönetmenlerin katılımıyla seyirciyle buluştu” dedi.

Gecede Onur Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, değerli sanatçılar Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Grégoire Hetzel’e ödüllerini takdim etti.

GHOBADİ: “ÖDÜLÜ İRAN REJİMİYLE MÜCADELE EDEN CESUR KADINLARA İTHAF EDİYORUM”

Bu yıl festivalde Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü’ne layık görülen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi ise törene katılamadığı için gönderdiği video mesajda “Sizinle birlikte olamadığım için çok üzgünüm. Festivale katılmak için Avrupa’dan Türkiye’ye geldim. Planım Ankara’dan İzmir’e uçmaktı. Fakat İran’daki İslami rejim yanlılarından aldığım tehditler nedeniyle bu planı gerçekleştiremiyorum. Bu ödül için festivale teşekkür ediyorum ve ödülü İran rejimiyle mücadele eden cesur kadınlara ithaf ediyorum. Güzel İzmir’de buluşabilmek dileğiyle” dedi.

“KÖR NOKTADA” FİLMİNE 3 ÖDÜL

Başkanlığını oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay’ın yaptığı sinema yazarı Mehmet Açar, besteci, akademisyen Mehmet Can Özer, oyuncu Murat Kılıç, müzisyen Vedat Sakman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Ünal’dan oluşan Ulusal Yarışma jürisi 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne Ayşe Polat’ın yönettiği Kör Noktada filmini layık gördü. Ayşe Polat, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ulusal Yarışma jüri başkanı Zuhal Olcay’dan aldı.

Biket İlhan, Feyzi Tuna ve Sefa Öztürk’ten oluşan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisi, bu yıl Duygu Sağıroğlu anısında verilen En İyi Yönetmen Ödülü’ne Kör Noktada filmiyle Ayşe Polat’ı layık gördü. Kör Noktada filmi gecede aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film ödülünü de aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ “KARANLIK GECE” FİLMİNE VERİLDİ

Festivalin Jüri Özel Ödülü’ne ise Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece filmi layık görüldü. Sinema yazarı Mehmet Açar’ın açıkladığı ödülü filmin yapımcısı Soner Alper’e usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu takdim etti. Müzisyen Vedat Sakman’ın açıkladığı En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne Karanlık Gece filminin müzikleri ile layık görülen Cansun Küçüktürk’e ödülünü Zuhal Olcay verdi.

EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜ İKİ İSMİN

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun açıkladığı En İyi Oyuncu Ödülü ise Suna filmindeki performansıyla Nurcan Eren ile Karanlık Gece filmiyle Berkay Ateş arasında paylaştırıldı. Nurcan Eren ve Berkay Ateş ödülünü Murat Kılıç ve İlker Ayrık’tan aldı.

Besteci, akademisyen Mehmet Can Özer’in açıkladığı En İyi Ses Tasarımı Ödülü’ne Ayna Ayna filmiyle Eli Haligua ve Fatih Rağbet layık görüldü. Ödülü filmin yönetmeni Belmin Söylemez aldı.

“KENDİ YOLUMDA”

Yapımcı Zeynep Ünal’ın açıkladığı En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü Kendi Yolumda filmindeki Bu Da Geçer şarkısıyla Athena grubuna verildi. Athena grubu adına ödülü oyuncu Melih Değirmenci, Pelin Batu’dan aldı.

Ahmet Utku Soylu, Hatice Demir, Nilay Kökkılınç, Nurten Alkan ve Taylan Özgür Üstün’den oluşan İzmir Kent Konseyi jürisi bu yıl ilk kez verilen İzmir Kent Konseyi Ödülü’ne de Kendi Yolumda filmini layık gördü. 50 bin TL değerindeki ödülü jüri üyesi Nilay Kökkılınç, yönetmen Ömer Faruk Sorak adına Melih Değirmenci’ye verdi.

ULUSLARARASI YARIŞMA’NIN EN İYİSİ “JOYLAND”

Alexandra Enberg, Krisztina Goda, Pelin Batu, Serdar Kökçeoğlu ve Minko Lambov’dan oluşan Uluslararası Yarışma jürisi En İyi Film Ödülü’ne Saim Sadiq yönetmenliğindeki Joyland filmi layık görüldü. Yönetmen Saim Sadiq festivalde olmadığı için kendisi adına ödülü Pakistan Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren aldı.

Jüri Özel Ödülü ise Marie-Castille Mention-Schaar’ın imzasını taşıyan Divertimento filmine, En İyi Özgün Müzik Ödülü Dans Başlasın / Let the Dance Begin filminin müzikleriyle Nicolás Guerschberg’e verildi.

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Ali Can Sekmeç, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu, Elçin Yahşi, Nezih Ünen, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Serdar Kalafatoğlu ve Tuğçe Madayanti Dizici’nin jüriliğini üstlendiği Dizi Müziği Ödülleri Yarışması’nın dört kategorideki ödülleri açıklandı. Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü, Ömer dizisiyle Alp Yenier’e, Sina Koloğlu’nun açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü Şahmaran dizisiyle Hakan Özer’e verildi.

Serdar Kalafatoğlu’nun açıkladığı Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü’ne Duy Beni dizisiyle Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert Carim; Burak Göral’ın açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü’ne ise Erşan Kuneri dizisindeki Bir Bakman Lazım şarkısıyla Özkan Uğur layık görüldü.

ÖDÜLLER:

ULUSAL YARIŞMA

En İyi Film Ödülü

Kör Noktada

Jüri Özel Ödülü

Karanlık Gece

En İyi Oyuncu Ödülü

Berkay Ateş – Karanlık Gece

Nurcan Eren - Suna

En İyi Özgün Müzik Ödülü

K. Cansun Küçüktürk - Karanlık Gece

En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü

Athena - Kendi Yolumda (Bu da Geçer)

En İyi Ses Tasarımı Ödülü

Eli Haligua, Fatih Rağbet - Ayna Ayna

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

Ayşe Polat - Kör Noktada

Siyad En İyi Film Ödülü

Kör Noktada

İZMİR KENT KONSEYİ ÖDÜLÜ

Kendi Yolumda

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film Ödülü

Joyland

Jüri Özel Ödülü

Divertimento

En İyi Özgün Müzik Ödülü

Nicolás Guerschberg - Dans Başlasın / Let the Dance Begin

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü

Ömer - Alp Yenier

Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü

Şahmaran - Hakan Özer

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü

Duy Beni - Serkan-Ece Ölçer, Mert Carim

Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü

Bir Bakman Lazım / Erşan Kuneri - Özkan Uğur