3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Vecdi Sayar direktörlüğündeki festivalin Emek Ödülü’ne usta gazeteci, yazar ve çevirmen Sevin Okyay’la birlikte İzmir Uluslararası Film Festivali ve İzmir Enternasyonal Fuarı Sinema Burada Film Festivali’nin kurucusu Prof. Dr. Oğuz Makal değer görüldü. Festivalin Onur Ödülü ise Macar sinemasının Oscar Ödüllü büyük ustası István Szabó’ya verildi.

(Sevin Okyay)



İstanbul, Antalya, Ankara, Adana gibi büyükşehirlerin yıllardır düzenlenen, artık geleneksel hale gelmiş film festivalleri varken son yıllarda İzmir’in bu eksiği dikkat çekiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tunç Soyer yönetiminde kültür sanat alanında İzmir gibi Türkiye’nin 3. büyük şehrinin potansiyelini ortaya koyma çabası meyvelerini birkaç senedir veriyor. Özellikle İzmir Sinema Ofisi’nin çalışmalarıyla sinema ve dizi sektöründen önemli yapımlar projelerini İzmir’de hayata geçiriyordu. İzmir, bir açık hava platosu haline gelen, ama genelde aynı mekânlarda çekimler yapılan İstanbul’a iyi bir alternatif oluşturmaya başlamıştı. Tek eksik uluslararası ve saygın bir film festivaliydi. O da pandemi günlerinde hayata geçti, her sene de üstüne koyarak devam etmeye başladı. İlerleyen yıllarda geleneksel hale gelmesinin önünde bir engel yok...

TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi iştirakleri İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği festivalde bu yıl ulusal yarışma heyecanına uluslararası yarışma da eklendi. Festivalde film ve müzik ilişkisiyle de ilgili, dünyanın festivallerinden de filmlerin yer aldığı birçok kategori bulunuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival bu yıl tüm şehre yayılacak ve filmler izleyiciyle İstinye Park Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi’nde buluşacak. 21 Haziran akşamı da kapanış töreninde ödüller sahiplerini bulacak.

(Tunç Soyer)



‘MERKEZ ÜSSÜ’



Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi şartlarına, ekonomik krize rağmen İzmir için tarihi bir adımı attık. Her geçen yıl daha da büyüyerek, ayakları yere sağlam basarak, olgunlaşarak güzel İzmir’imize önemli bir festival kazandıracağız. Festival hem sinema sektörünü İzmir’e taşıyacak. Amacımız İstanbul’dan sonra sinema merkez üssü olmak ve hem de bir film için gerekli olan doğal film platoları, tarihi mekânları ve yetenekli insan gücü ile sinemanın sektöründeki payımızı büyütmek” dedi.

(Vecdi Sayar)



‘SİNEMATEK İŞLEVİ...’



Festival Direktörü Vecdi Sayar ise “Programda 100 uzun metraj, 20 kısa metraj filmimiz var. Çok geniş bir yelpazede, dünyanın farklı köşelerinden filmlerimiz var. Çocuklar için film gösterimlerimiz olacak, bu yıl belgesel film gösterimlerine de ağırlık veriyoruz. Bu festival, bütün büyük festivallerin olduğu gibi biraz da Sinematek işlevi görüyor” dedi.

