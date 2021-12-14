İzmir, Uluslararası Mizah Festivali'nde gülerken düşünecek!

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

İzmir’de festivaller birbirini izliyor; Uluslararası Mizah Festivali beşinci yılında izleyicisiyle canlı olarak buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı tarafından Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde 17-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalde görsel sanatlardan sahne sanatlarına, müzikten sinemaya tüm sanat dallarında etkinlikler olacak. Teması “Mizah Dünyasının Popüler Kahramanları” olan Festival kapsamında, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) galerilerinde üç sergi birden açılıyor: “İzmir’de bir İstanbul Beyefendisi: Abdülcanbaz”, Turgut Çeviker’in küratörlüğünde “Çizgi Kahramanlar” ve Cengiz Özek’in “Gelenekselden Çağdaşa Karagöz” sergileri. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Abülcanbaz sergisiyle mizahın üç ustasını; çizeri Turhan Selçuk ve Abdülcanbaz’ın ilk döneminde metinleri yazan Aziz Nesin ile Rıfat Ilgaz’ı, festival’in diğer etkinliklerinde de Aziz Nesin’i doğum günü olan 20 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Yücel Erten yönetiminde sahnelediği ‘Azizname’ ile, Rıfat Ilgaz’ı ünlü yapıtı ‘Hababam Sınıfı’ ile anacağız. Bu yıl ilk kez vereceğimiz Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü de tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’e sunacağız” diyor. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nde Cengiz Özek’in “Çöp Canavarı adlı Karagöz oyunu ve Aydın Ilgaz’ın sunumuyla “Hababam Sınıfı” gösterilecek. Mizah ve yazarlarla ilgili söyleşiler yapılacak.

TİYATRO KURAN KOMEDYENLER

Gazetemiz yazarlarından Eren Aysan da festivalde “Tiyatro Kuran Yönetmenler” üstüne bir söyleşi yapacak. Festival Yönetmeni Vecdi Sayar, “Bu söyleşi ile, doğumunun 100. yıldönümünde Ulvi Uraz, ölümünün 50. Yılında Avni Dilligil ile Muammer Karaca, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan, Altan Erbulak, Nejat Uygur, Tevfik Gelenbe, Enis Fosforoğlu, Levent Kırca ve yakınlarda yitirdiğimiz Ferhan Şensoy’u anıyoruz. 21 Aralık ‘En Uzun Gece’de Müjdat Gezen’e Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü sunacağız. En Uzun Gece’yi Şarlo filmleri ile tamamlayacağız” diyor. Gecede, Chaplin’in ilk döneminden iki kısa filmle, “Asri Zamanlar” ve “Şarlo Diktatör” filmleri gösterilecek.

BALKANLAR’DAN USTALAR

Festivalin Balkan ülkelerinden gelen konuklarından Bulgar karikatürist Lubomir Mihailov, Ukrayna’dan ünlü bir çizer Oleg Gutsov, Romanya’dan sinema yazarı, Dana Duma çeşitli etkinliklere katılacak. Festivalin son etkinliği “KomiKlasik” adlı konser; İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Senfoni Orkestrası’nın şefi İbrahim Yazıcı, solisti ise bu projenin yaratıcısı, komik performansları ile sanal ortamda büyük ilgi gören, değerli viyola sanatçısı Efdal Altun olacak. İzmir festivalde mizahla düşünecek.