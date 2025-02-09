İzmir'de bu hafta çok sayıda etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:47

Güncelleme: 09.02.2025 - 21:47

İzmir, 10-16 Şubat'ta tiyatro oyunlarından konserlere, sergilerden söyleşilere kadar birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Fareler ve İnsanlar", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Anahtar", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 13 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Çağdaş Dönem Bestecileri" konseri verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 14 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Sevgililer Günü konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 11 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Barış Ormanı" müzikli çocuk oyununu sahneleyecek. Aynı sahnede 13-14 Şubat'ta Tolga Bilgin Jazz Ensemble Sevgililer Günü konseri, 15 Şubat'ta ise Viyana Valsleri konseri sanatseverlerle buluşacak.

Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazma atölyesi, 12 Şubat'ta AASSM Müzik Kütüphesi'nde gerçekleştirilecek. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda ise 11 Şubat'ta Esat Erçetingöz ve Yusuf Çınar Gazeteci Gözüyle Eski Fuarlar söyleşisi, 12 Şubat'ta Selim Öztaş Musiki Kulübü'nün müzikli söyleşisi gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sergisi, 11 Şubat'ta AASSM Üst Kat Doğu Galeri'de ziyarete açılacak. Aynı gün İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Cenk Mısırlıoğlu Zoomorfik Seremoni resim sergisi açılacak.