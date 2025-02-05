'Slava's Snow Show' dördüncü kez sahnelenecek

Pandomim oyun "Slava's Snow Show" Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

'Slava's Snow Show' dördüncü kez sahnelenecek
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 18:31

Rus sanatçı Slava Polunin'in yazdığı ve dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen pandomim oyun "Slava's Snow Show", 5-9 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla dördüncü kez İstanbul'da sahnelenecek gösteri, 30 yılı aşkın sürede, 12 binden fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaştı.

Palyaçoluk sanatı üzerine ustalaşan ve kurduğu palyaçolar akademisinde yetiştirdiği yüzlerce öğrencisiyle büyük bir aile haline gelen Slava Polunin'in gösterisi her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Gösteri bugün ve yarın 20.30'da, 7-8 Şubat'ta 15.30 ve 20.30'da, 9 Şubat'ta ise 14.30 ve 19.00'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.


Etiketler: #Pandomim #Zorlu PSM

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