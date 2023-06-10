İzmir'de film ve müzik coşkusu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

İlk yılından beri teması sinema-müzik ilişkisi olan festival, filmlerde özgün müzik kullanımını özendirmek amacıyla, sinema-müzik ilişkileri üzerinde yoğunlaşıyor, sinema ve müziği buluşturarak kültür endüstrileri içinde önemli bir yeri olan bu iki alanın sorunlarının tartışılmasına zemin yaratmayı ve zaman içinde bu alanlardaki üretimde İzmir’in payını artırmayı hedefliyor.

Vecdi Sayar direktörlüğündeki festivalin programında 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film, film gösterimleri sonrası soru-cevap seansları, konserler, plak dinletisi ve usta isimlerle söyleşiler yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Festival bu yıl seyircilerine sürpriz yaparak mekânları arasına tarihi Elhamra Sahnesi’ni kattı.

AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

Elhamra Sahnesi’nde düzenlenecek açılış töreninde Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı” ve “Uzak” filmlerinden özenle seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi, dünya prömiyerini yapacak.

İŞTE ULUSAL YARIŞMA

Festivalde bu yıl uluslararası yarışma heyecanı da yaşanacak. 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Zuhal Olcay yaparken, jüri üyeleri Mehmet Açar, Mehmet Can Özer, Murat Kılıç, Vedat Sakman, Vuslat Saraçoğlu ve Zeynep Ünal görev yapacak. Festivalde bu yıl Kristal Flamingo için yarışacak 10 film şöyle: Ayna Ayna (Belmin Söylemez), Bars (Orçun Köksal), Bir Kar Tanesinin Ömrü (Kazım Öz), Iguana Tokyo (Kaan Müjdeci), Kabahat (Ümran Safter), Kar ve Ayı (Selcen Ergun), Karanlık Gece (Özcan Alper), Kendi Yolumda (Ömer Faruk Sorak), Kör Noktada (Ayşe Polat), Suna (Çiğdem Sezgin).