İzmir'de Köy Enstitüleri Sergisi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 21:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan yaptı. Çağlayan açılış konuşmasında "Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 82'inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan bu sergiyi çok önemsiyorum. Şimdiye değin görmediğimiz kaynak ve belgelerle hazırlanmış bu serginin tüm Türkiye'yi gezmesi, en ücra köylerde bile sergilenmesi gerekir. O ruhun kaybolmaması sağlanmalıdır" dedi.

Koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu da yaptığı konuşmada, "Biliyorum bu sergiyi gezerken içiniz acıyacak, üzülecek, kızacaksınız. Gözleriniz buğulanacak ama çok seveceksiniz. O yılların çocuklarının, insanlarının çok ama çok çalıştığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Toplam 220 kitap, belge ve fotoğraftan oluşan sergi, 15 Mayıs 2022’ye dek ziyaret edilebilecek.