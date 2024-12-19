İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrasından yeni yıl konseri

Olten Filarmoni Orkestrası Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yeni yıl etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrasından yeni yıl konseri
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 21:49

Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.

Konser sonunda şef İbrahim Yazıcı, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog ile orkestra üyeleri sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.


Etiketler: #orkestra #yeni yıl #konser

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