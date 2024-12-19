İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrasından yeni yıl konseri
Olten Filarmoni Orkestrası Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yeni yıl etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Olten Filarmoni Orkestrası, yeni yıl etkinlikleri kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenirken, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog da sanatseverlerle buluştu.
Konser sonunda şef İbrahim Yazıcı, piyanist Hyung-ki Joo ve başkemancı Ildiko Z. Moog ile orkestra üyeleri sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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