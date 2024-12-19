Pera Müzesi'nde yeni yıl konseri

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:41

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:41

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konserleri, senenin son etkinliğinde “Yeni Yıl Konseri” temasıyla müzikseverleri buluşturuyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisi Sinan Sipahi’nin koordinatörlüğü ve Osman Nuri Özpekel’in sunuculuğuyla gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen serinin bu özel konserinde misafir solist olarak sahnede Melihat Gülses ile Zahit İpek yer alacak. İki usta müzisyen ve saz sanatçıları Osman Nuri Özpekel (Ud), Taner Sayacıoğlu (Kanun), Aziz Şükrü Özoğuz (Keman), Lütfiye Özer (Kemençe), Gamze Ege Yıldız (Tanbur), Volkan Ertem (Viyolonsel) büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecekleri bir repertuvarla müzikseverlerin karşısında olacak.

Türk müziğinin tarihsel, kültürel ve sanatsal derinliklerini keşfetme imkânı sunan, müzikseverlere sadece dinleti değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi bir yolculuk da vadeden Türk Müziği Konserleri serisinde yılın son konseri 29 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.