İzmir'deki kazıda 7 bin 800 yıllık kadın heykelciği bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazısında 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen kilden yapılmış kadın figürlü bir heykelcik çıkarıldı.
Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, İzmir'in ilk çiftçi köyü yerleşimi olarak bilinen Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nün Batı Anadolu'daki en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığını, kazıda 8 bin 850 yıl öncesine uzanan bulgulara ulaştıklarını ifade etti.
Ulucak Höyüğü'nün bir köyün üzerine başka bir köy kurularak 45 kuşak boyunca sürekli iskan edildiğini keşfettiklerini aktaran Çevik, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl çalışmalarda bir evin kazılması sırasında kilden yapılmış tüm halde bir kadın figürini tespit ettik. Bu tür figürinleri daha önce de saptadık ama genellikle kırılmış olarak ele geçiriyoruz. Bu figürin, bugüne kadar Ulucak Höyüğü'nde bulduğumuz tam haldeki üçüncü figürin olması açısından bizim için önemli. Çok nadir bir eser."
Bu tür heykelciklerin geçmişte tanrıça betimlemesi olarak yorumlandığını ancak son yıllarda kazılarda sokağa veya çöplüğe atılmış olarak da bulunmaları nedeniyle kutsal olmadıklarını değerlendirmeye başladıklarını aktaran Çevik, heykelciklerin doğum, ölüm, hasat gibi olaylarla ilgili olabileceğini, bolluk ve bereketi artırmak veya büyü amaçlı ritüellerde kullanılmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.
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