İzmir’in kadın müzisyenleri klasik Türk müziğini günümüze uyarladı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:07

İzmir’de bir araya gelen ve müziğe gönül veren kadınlar, Ervah-ı Zenan; yani “kadınların ruhu” adını vererek müzik grubu kurdu. 1,5 yıldır çalışmalarını sürdüren kadınlar, klasik Türk müziğini yeni nesille buluşturdu. Bu şekilde gençlerin ilgisini çeken kadınlar, çalışmalarıyla herkese örnek oldu. Çoğunluğu konservatuvar mezunu kadınlar; keman, ud, kanun, ney, tanbur gibi müzik aletlerini ustaca çalarak dinleyenleri adeta mest ediyor.

Türkiye’nin sayılı, İzmir’in ise tek kadın müzik grubu, gelen talepleri de geri çevirmeyerek konserler düzenlemeye başladı. Günümüze uyarlanan konserler, özelikle de gençlerin ilgisini çekti.

"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HERŞEYİN GÜZELLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK''

Grup üyesi Emine Başateş, gruptaki kadınların çoğunluğunun konservatuvar mezunu olduğunu söyledi. Başateş, iki kez konser düzenlediklerini ifade ederek, “Son konserimiz gayet güzeldi ve çok ses getirdi. Farklı konseptlerle yürüdüğümüz için Türk müziği diyemeyiz. Yaptığımız aslında klasik Türk müziği; ama Türk müziği adı altında farklı formlar, farklı konseptler. Onlara yer vermeye çalışıyoruz. Ervah-ı Zenan kadınların ruhu demek. Kadının elinin değdiği, ruhunun değdiği her şeyin güzelleştiğini düşünerek yola çıktık. Ayrı bir naiflik, ayrı bir incelik kattı” dedi.

“KANUNU HEM ESKİYE HEM YENİYE UYARLAMAYA ÇALIŞIYORUM''

Grubun en genç üyesi ise Selin Çayhan. Kanun çalan Çayhan, küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraştığını söyledi. Klasik Türk müziğinin zamanla kendisinin ilgisini çektiğini ifade eden Selin Çayhan, “Müzisyen bir ailede doğdum, büyüdüm. Babam müzikle uğraşıyor. İşin içine girene kadar aslında, Türk müziğinin; inceliğini, naifliğini bu kadar yakından bilmiyordum. Biraz daha gençlere örnek olmak adına, kanunu biraz daha modern bir çalgı olarak hem eskiye hem de yeniye uyarlamaya çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

“KADIN GRUBU OLARAK DESTEK GÖRMEYE İHTİYACIMIZ VAR''

Daha geniş kitlelere ulaşmak için destek beklediklerini aktaran Selin Çayhan, “Bir konser düzenlemek istediğimizde veya konuk sanatçı davet etmek istediğimizde, konuk sanatçının; yol masrafını, uçak biletini, konaklamasını, yemesini ve içmesini grubumuz kendi çabalarıyla bu maliyetleri karşılıyor. Bu bizim için büyük bir külfet oluşturuyor. Kadın grubu olarak destek görmeye çok ihtiyacımız var. Eğer bir destek görürsek, icra etmeye çalıştığımız müziği daha büyük kitlelere ulaştıracağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Türk müziğinin çok eskiye dayandığını ve toplumun gittikçe uzaklaştığını ifade eden Safiye Çayhan da, şöyle devam etti:

“Farklı konseptlerde gençlerin daha çok ilgisini çekebilecek şekilde devam edeceğiz. Türk müziğimiz, çok eskiye dayandığı için gençlerin çok ilgisini çeken bir müzik tarzı değil. Gittikçe de uzaklaşan bir toplum. Biz genç bir grup olarak Türk müziğimizi onlara yakınlaştırmak ve bu çağın modernize şekliyle birleştirip onları sunmak hedefindeyiz.”