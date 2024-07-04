Boğaziçi'nde alternatif mezuniyet: Rektörlük yüksek sesle müzikle engel olmaya çalıştı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 20:50

Güncelleme: 04.07.2024 - 21:04

Atanmış Rektör Naci İnci'nin üç yıldır devam eden açık alanda toplu mezuniyet düzenlememe kararına karşılık olarak, üniversitenin öğrencileri 3 Temmuz'da Güney Kampüs'te kendi alternatif mezuniyetlerini organize etti.

Öğrenciler, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen alternatif mezuniyet töreni, Mühendislik Fakültesi Binası önünden Güney Meydan'a doğru yapılan bir yürüyüşle başladı. Rektörlük, bu alternatif mezuniyet törenine yüksek sesli müzikle engel olmaya çalıştı.

bianet'in aktardığı habere göre, kampüs meydanına kurulan ses sisteminden tören boyunca yüksek sesle müzik çalındı ve etkinlik sabote edilmeye çalışıldı.

"BOĞAZİÇİ ESKİ HALİNE MUTLAKA DÖNECEK"

Öğrenciler ve akademisyenler, sesin kısılması talebini güvenlik görevlilerine ilettiklerinde ilk olarak bu talepleri kabul edilse de, müzik daha sonra tekrar açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, "Tarih onların istediği şekilde geriye gitmeyecek ve Boğaziçi Üniversitesi eski haline mutlaka dönecek" şeklinde açıklama yaptı.

Akademisyenler ve öğrenciler, sesin neden kısılmadığını ısrarla sorduklarında, güvenlik görevlileri bu sorumluluğun kendilerinde olmadığını ve sesi kısamayacaklarını belirttiler. Müzakereler sürerken, güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.