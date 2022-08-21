Jack Reacher 2 filminin konusu nedir? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kimlerdir?
Jack Reacher filminin devam filmi olan Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmi aksiyon gerilim türündedir. Jack Reacher 2 filminin konusu nedir? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kimlerdir?
Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmi, 2012 yılında çekilen Jack Reacher filminin devam filmidir. 20 Ekim 2015 tarihinde New Orleans şehrinde çekimleri başlayan film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girdi.
JACK REACHER 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Arkadaşının cinayetle suçlandığını öğrenen Jack Reacher, bunun büyük bir komplonun parçası olduğundan şüphelenmektedir. Çok geçmeden, şüphelerinde haklı olduğunu görür.
JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Jack Reacher Asla Geri Dönme filminin oyuncu kadrosunda; Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini, Robert Knepper, Billy Slaughter yer alıyor.
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