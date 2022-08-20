Kaos Yürüyüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kaos Yürüyüşü filminin IMDb puanı kaçtır?
Kaos Yürüyüşü, Patrick Ness ve Christopher Ford'un senaryosundan Doug Liman tarafından yönetilen distopik bilimkurgu aksiyon macera filmidir. Televizyon ekranlarında izleyici ile sık sık buluşan film Kaos Yürüyüşü'nün konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kaos Yürüyüşü filminin IMDb puanı kaçtır?
2021 yılında vizyona giren Kaos Yürüyüşü filmi vizyona girdiği andan itibaren eleştirmenler tarafından epey konuşuldu, defalarca kez ekranlara geldi. İşte, filmin ayrıntıları...
KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. Fakat "Yeni Dünya", bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs yüüznden herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir.
Pek çok kişi, virüsün getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklenmiştir. Ancak günün birinde Todd, Viola isimli genç bir kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Birbirleri ile pek de alakası olmayan bu ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler.
KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Daisy Ridley
- Tom Holland
- Mads Mikkelsen
- Demián Bichir
- Cynthia Erivo
- Nick Jonas
- David Oyelowo
KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin Imdb puanı 5.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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