Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu IMDb puanı kaçtır?

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:13

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi 450 milyon ABD doları gibi bütçe ile birlikte üretilerek, en pahalı yapımlardan olmuştur. Dünyada büyük yankı uyandıran filmin yönetmen koltuğunda usta isim Gore Verbinski oturuyor. İşte, filme dair merak edilenler...



KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones'un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar.

Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları'ndan tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa

Chow Yun-Fat - Sao Feng

Jack Davenport- James Norrington

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU IMDB PUANI KAÇTIR?



Filmin IMDb puanı 7.1/10 olarak belirlenmiştir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hawaii'nin Oahu adasında çekilmiştir.

Ayrıca film çıkışından 18 gün sonra (11 Haziran 2007) itibarı ile ABD'de $255.610.936, uluslararası olarak $493.000.000 hasılat ile toplam kazancı $748.610.936'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği gün $13.240.044, ilk hafta $114.732.820 gelir elde etmiştir.