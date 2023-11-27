James Cameron açıkladı: Önümüzdeki yıllarda gelmesi planlanan üç yeni Avatar filmi var!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 00:00

James Cameron, "Avatar: Suyun Yolu"nun devamı olan "Avatar 3"ün post prodüksiyon sürecinin iki yıl sürdüğünü açıkladı. İlk "Avatar" filmi 2009'da büyük bir başarı elde etmiş ve 2,3 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların en kârlı filmlerinden biri olmuştu. Cameron'ın planları arasında, önümüzdeki beş yıl içinde üç yeni "Avatar" filmi daha bulunuyor.

Cameron, "Avatar 3"ün prodüksiyonunun Aralık 2020'de tamamlandığını ve o zamandan beri post prodüksiyon aşamasında olduğunu belirtti. Filmin vizyona girmesine kadar geçecek iki yıl süresince sürekli bir çalışma dönemi yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, Cameron'ın "Avatar 3" için 9 saatlik bir yönetmen kurgusu hazırladığı ve bu kurgunun sinemalarda gösterimden sonra Disney+ platformunda yayımlanabileceği söylentileri de ortaya çıktı. İlk iki "Avatar" filminden daha uzun bir süreklilik ve derinlik bekleyen hayranları için bu bir heyecan kaynağı olabilir.

Cameron, "Avatar 3"ün hikayesinde Jake Sully'nin oğlu Lo'ak'ın merkezde olacağını ve yeni kabilelerin yanı sıra ateş Na'vi'lerinin de hikayeye dahil edileceğini doğruladı. Filmin çekimlerinden ve yapımdan sonra, Cameron'ın hayranlarına geniş ve etkileyici bir "Avatar" evreni sunmaya hazırlandığı anlaşılıyor.