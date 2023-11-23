'Napolyon' filmine eleştiri yağmuru: "Barbie ve Ken İmparatorluk Döneminde"

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:43

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:44

Paris'te düzenlenen dünya prömiyeri sonrasında "Napolyon" filmi, çeşitli eleştirmenler arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı eleştirmenler tarafından başyapıt olarak değerlendirilen film, diğerlerince "son derece yetersiz" ve "sıkıcı" bulundu.

Tarihçi Patrice Guennifey, filmi "Bir Britanyalı'nın filmi... Çok Fransız karşıtı" olarak eleştirirken, Fransız GQ ise projeyi "son derece beceriksiz, doğal olmadan ve istemeden beceriksiz" olarak tanımladı.

Le Figaro'ya göre, filmde Napolyon'un "elinde silahı olan ve gözyaşı dökmeye hazır duygusal bir vahşi" olarak tasvir edilmesi, eleştirmenlerden biri tarafından "Barbie ve Ken İmparatorluk Döneminde" olarak adlandırılmasına sebep oldu.

Yönetmen Ridley Scott, eleştirilere yanıt verirken, "Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar. Bu filmi Paris'te gösterdiğim izleyiciler onu çok sevdiler" ifadelerini kullandı. Hikaye anlatımının doğruluğunu sorgulayan tarihçilere yönelik eleştirilerle devam eden Scott, "Orada mıydınız? Ah, siz orada değildiniz. O halde nereden biliyorsun?" şeklinde tepki gösterdi.

24 Kasım'da vizyona girecek olan filmin başrollerini Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby paylaşıyor. Ridley Scott'ın bu türden eleştirilere verdiği sert tepkiler daha önce de gündeme gelmişti.