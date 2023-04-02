James Rickards'tan 'Çöküşe Giden Yol'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 00:22

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 00:22

Şok doktrini bir dişli gibidir. Yani bir yöne doğru döner ve bir yerde kilitlenir. Bu çark tekrar aynı yönde dönebilir ancak geri dönmesi imkânsızdır. Şok doktrini çerçevesinde geliştirilen politikalar ortaya çıkmalarına neden olan acil durum geçtikten sonra bile devam eder. Gidişat daha fazla devlet gücü, daha fazla vergilendirme ve daha az özgürlük doğrultusundadır.

YENİ KRİZİN SORUMLUSU: KURUMSAL BORÇLAR!

Döviz rezervlerinin dış borç ödemelerinde çok önemli olduğu yerlerde kurumsal borçluların işi zordur. Yeni kriz ise yine beklenmedik bir yön olan kurumsal borçlardan kaynaklanacaktır. Borçlu toplumlar bir daha asla toparlanamaz ve batarlar. Karmaşa teorisyenleri görünen istikrarın yükselen tansiyonu örten bir maske olduğunu iyi bilirler. Bu baskı rejimi yurttaşların günlük faaliyetlerinin suç haline getirilmesi, polis gücünün militarize edilmesi, yargının siyasallaştırılması ve dijital takipten oluşan dört sütun üzerinde yükselmektedir. Bugün ceza yasası politik güçlerin ellerindeki cop halindedir.

FİNANSAL KIYAMET!

“Finansal kıyamet”i en iyi bilenlerden biri ABD’nin 16 istihbarat kurumunun çatısını oluşturan İstihbarat Konseyi’nin ve Pentagon’un başdanışmanı James Rickards, Çöküşe Giden Yol: Dünyayı Yöneten Seçkinlerin Yaklaşan Ekonomik Krizle İlgili Gizli Planları (Çeviren: Mert Akcanbaş, Scala Yayıncılık) kitabında yaklaşan büyük bir ekonomik krizin ayak seslerini duyuruyor. Kitabında, 2014’ten itibaren uluslararası para kurumlarının yaklaşan büyük bir krizin öncesinde, küresel seçkinler hazırlık için para ve maddi varlık istiflediği savını öne süren Rickards, küresel seçkinlerin planları ne olursa olsun akıllı düşünme, hızlı hareket etme ve var olan serveti güvende tutmanın ipuçlarını veriyor.

Çöküşe Giden Yol? Dünyayı Yöneten Seçkinlerin Yaklaşan Ekonomik Krizle İlgili Gizli Planları / Çeviren: Mert Akcanbaş / Scala Yayıncılık / 384 s.