Jane Austen’ın romanından uyarlanmış “Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)” tiyatro oyunu sahnede

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Isobel McArthur’un Jane Austen’ın romanından uyarlanan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) adlı oyun Murat Daltaban rejisiyle tiyatroseverlerle buluştu. Bol şarkılı, biraz kahkaha, biraz iğneleme ama sonuç eğlence. Perde açıldığında ihtişamlı dekor tasarımı göz alıcı. Kostümler ise yaratıcı. Oyundaki tek sorun oyuncuların mikrofon kullanması. Salon büyük, mikrofon şart olabilir ama bu kadar emek harcanmış bir esere yazık. Sesin bir gidip bir gelmesi can sıkıcı. Ses sistemi mutlaka düzeltilmeli.

BAŞARILI OYUNCULUKLAR...

Oyunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı rol alıyor. Birden fazla karakteri canlandıran oyuncular, hem hizmetçi hem de soylu olmak üzere birden fazla karakteri canlandırıyor. Yaklaşık iki buçuk saat süren oyunda tempo hiç düşmedi. Oyuncular, her yeni bir karakterde oyunu havada tutmayı başardı. Her biri birbirinden başarılı oyunculuk sergileyen oyuncuları ilerleyen zamanlarda yeni projelerle daha çok sahnede görmek isteriz.

Jane Austen’ın daha önce “Aşk ve Gurur” adıyla çıkan “Gurur ve Önyargı” romanı ilk kez 1813’te yayımlanmış. İki yüz yılı aşkın süredir en çok okunan romanlardan biri olarak kalmayı başaran eser aynı zamanda yazıldığı dönemin en cesur yapıtlarından biri diye tanımlanıyor.

19. YÜZYIL

Konu Austen romanına yakın bir şekilde ilerliyor, tek farkı daha modern bir dil kullanılması. Oyunda olaylar, hizmetçilerin gözünden yeniden anlatılıyor.

Bir aşk hikâyesi ekseninde 19. yüzyıl İngiltere’si kırsalında yaşayan taşralı orta sınıfla soyluların yaşamına odaklanan oyun, kadınlara dayatılan baskılara bir karşı duruş niteliği de taşıyor.

Romanda, Elizabeth ile Darcy’nin sınıfsal farklılıklar, zıtlıklar ve çatışmalar arasında alevlenmeye çalışan aşklarının üzerine kurulan klasikleşmiş bu hikâye, oyunda her bir karakteri ön plana çıkarıyor. Metin sade, gerçekçi ve ironik. Yani kısaca, Jane Austen’ın romantik draması “Gurur ve Önyargı” romanından McArthur’un asi, komik ve radikal uyarlaması gibi diyebiliriz. Aslında oyunda kadınların bir aradayken tüm sorunları nasıl kolayca çözebildiği ve tüm bunların yanına da kadın neşesini nasıl güzel kattığını eğlenerek seyrediyoruz.

(14 Şubat, 11 Mart, 21 Mart saat 20.30’da Maximum Uniq Hall, İstanbul’da, 24 Şubat Congresium Ankara, 27 Şubat Merinos AKKM Osmangazi Salonu, Bursa’da sahnelenecek.)