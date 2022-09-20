Japon sanatçının "Nirvana Tropicana" eseri Galataport İstanbul'da sergileniyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında, Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama'nın "Nirvana Tropicana" isimli eseri, Galataport İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
Galataport'tan yapılan açıklamaya göre, New York'tan getirilen eser, Galataport İstanbul'un simge yapılarından Saat Kulesi Meydanı'nda izlenime sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Matsuyama, 2020'de tamamladığı esere ilişkin, "Galataport İstanbul'da sergilenmeye başlanan Nirvana Tropicana, hayatın kötü sürprizlerini yaşadığımız dönemde ortaya çıktı. Bir tarafta Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yanda New York'u vuran kasırga, bu eserleri ortaya çıkarmamda ilham kaynağım oldu" ifadelerini kullandı.
Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali de Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama'nın eserinin sergilenmesinden duyduğu dile getirerek, "İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Galataport İstanbul’da sergilenen Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama'nın Nirvana Tropicana ile misafirlerimiz, sanatçının 'küresel biz' anlatım formunu yakından deneyimleme imkanı bulacak" değerlendirmesinde bulundu.
Dirimart Sanat Galerisi temsiliyetindeki sanatçının, hayatın durma noktasına gelmesi ve yaşamı yeniden inşa etmenin zorluğunu vurguladığı eseri, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.
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