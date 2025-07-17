Japonya'nın prestijli 'Akutagawa ve Naoki' edebiyat ödülleri sahipsiz kaldı

Japon edebiyatının önemli isimleri "Japon kısa öyküsünün babası" olarak kabul edilen Ryūnosuke Akutagawa ve roman yazarı Naoki Sanjugo adına verilen Akutagawa ve Naoki Ödülleri bu yıl sahipsiz kaldı.

Japon edebiyatının tanıtılmasına öncülük eden "Bungaku Şinkoo Cemiyeti", 173. Akutagawa ve Naoki Ödülleri'ne dair açıklamada bulundu. Açıklamada, "Seçim komitesi, 16 Temmuz'da başkent Tokyo'da toplandı ve ödüle uygun eser bulunmadığına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Resmi Kyodo ajansına göre, ulusal prestijli edebiyat ödüllerini 1998 yılından bu yana ilk kez kazanan bir yazar ve eser olmadı. Adaylara "fazladan çaba" çağrısı yapan Seçim Komitesi Üyesi Kawakami Hiromi, açıklamasında, aday eserlerde cezbedici unsurlar bulunduğunu ancak hiçbirinin seçici yeterlilikte olmadığını bildirdi.

"Yeni bir bakış açısı" getiren eserler aradıklarını kaydeden Kawakami, 4 adaydan 2’si arasında yapılan oylamada hiçbirinin çoğunluğu sağlayamadığını belirtti. Ödülün verilememesi nedeniyle "son derece üzgün" olduklarını bildiren Kawakami, adayların fazladan çaba göstermelerini istediklerini dile getirdi.

ÖDÜL 1 MİLYON YEN

Devlet televizyonu NHK'ya göre, "Bungaku Şinkoo" Cemiyeti 1935'ten beri "Akutagawa ve Naoki Ödülleri" ile popüler edebiyat eserlerini belirliyor. Japon yazarlar "Akutagawa Ryunosuke" ve "Naoki Sanjugo"nun adını taşıyan ödülleri kazananlar, 1 milyon yene (6 bin 700 dolar) layık görülüyor.