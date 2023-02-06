Jekyll ve Hyde bir müzikalin çok ötesinde

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:28

Müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman, yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenmiş. Uyarlamanın genel sanat yönetmenliği koltuğunda Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılık koltuğunda Feri Baycu Güler oturuyor. Müzik direktörü Sabri Tuluğ Tırpan, öyle iyi bir iş çıkarmış ki, düzenlemeler ve sahnede müzisyenlerin eşlik ettiği şarkılar kelimenin tam anlamıyla akıyor. Şarkıların sözleri özellikle yabancı yapımlardan bize uyarlanırken Türkçe haliyle çoğu kez takma durur. Jekyll ve Hyde müzikalinde şarkılar da müzikalden sonra bulup dinlemek isteyeceğiniz bir çekicilikte, sözleriyle ve yorumlarıyla sizi içine çekiyor.

TEMPO DÜŞMÜYOR

Kimse gücenmesin, bizde müzikal uyarlamalarda danslarda genel bir müsamere havası olur, bu kez koreograf Seda Özgiş Kaleci’nin yaratıcılığında, sahnede oyuncularla ve dansçılarla büyüleyici bir estetik de görebiliyoruz. Sahnede 45 kişilik kadrosuyla birçoğumuzun hikâyesini evvel ezel bildiği, Robert Louis Stevenson’ın meşhur gerilim romanından uyarlanan müzikalin temposu da neredeyse 3 saate yakın bir süre boyunca hiç düşmüyor.

CEPKİN’İN PERFORMANSI EŞSİZ

“Jekyll & Hyde” müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ile karşımıza çıkarken Jekyll ve Hyde karakterlerine hayat veren Hayko Cepkin’in bir rock yıldızı olarak çok iyi bildiğimiz brutal vokal tarzı, adeta Hyde rolünde kendini buluyor. Cepkin’in performansı eşsiz. Özellikle, Hyde’a dönüştüğü anda arkadaki görseller, ışık ve müziklerle Cepkin oyunculuğu inanılmaz. Tema müziği sahnede canlı çalan müzisyenlerle öyle iyi işleniyor ki hikâyenin dramı zihninizde yankılanıyor. Türkiye’de maalesef öyle kötü müzikal uyarlamalara şahit olduk ki aslında bir müzikalde olması gerektiği gibi şarkılarını da severek çıkıyorsunuz.

ELÇİN SANGU POP CEVHERİ

Özellikle Elçin Sangu’nun Lucy Harris rolündeki performansı ayrıca müthiş. Sesi harika ve bazı parçalar adeta pop kulvarında hit olabilecek düzeyde iyi şarkılar. Müzikal boyunca Elçin Sangu’yu özellikle ballad performanslarıyla sevdiğimiz, nice dünya yıldızı kadın şarkıcılar gibi büyülenerek izliyorsunuz. Hele komodinin başında, “Ben Kimim” parçasını söylerken büyüleyici. Bence Elçin Sangu, oyunculuğuna ilave olarak aynı zamanda Türkiye’de pop müziğe tıpkı Sertab gibi kalite katabilecek bir pop cevheri.