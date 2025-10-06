John Grisham’ın 'The Partner' romanı sinemaya uyarlanıyor

Hollywood’un en çok okunan yazarlarından John Grisham’ın 1997 tarihli romanı The Partner, uzun yıllar süren bekleyişin ardından beyazperdeye uyarlanıyor.

Filmin yönetmen koltuğuna, Ozark dizisiyle Emmy ödülü kazanan Jason Bateman oturacak. Başrolde ise Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen yıldızı Tom Holland yer alacak.

The Partner için daha önce farklı uyarlama girişimleri gündeme gelmişti. Hatta bir dönem The Blind Side filminin yönetmeni John Lee Hancock projeye dahil olmuştu. Ancak uzun süre belirsizlik yaşayan proje, Universal Pictures çatısı altında yeniden hayata geçti.

Senaryonun önceki versiyonlarından birini, The Imitation Game ile Oscar kazanan Graham Moore kaleme almıştı.

Filmin yapımcı kadrosunda Bateman’ın şirketi Aggregate Films, Tom Holland’ın Billy 17 ekibi ve Rideback yer alıyor. Ayrıca John Grisham ve David Gernert de yürütücü yapımcı olarak projede görev alacak.