Operasyon: Kızıl Şafak Filminin konusu nedir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin oyuncuları kimlerdir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin IMDb puanı kaçtır?
Dan Bradley'nin yönetmenliğini yapmış olduğu Operasyon: Kızıl Şafak filmi, 27 Aralık 2012 yılında Almanya'da vizyona girdi. Operasyon: Kızıl Şafak filmi, televizyon ekranlarında sık sık sinemaseverler ile buluşmaktadır. Peki, Operasyon: Kızıl Şafak Filminin konusu nedir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin oyuncuları kimlerdir? Operasyon: Kızıl Şafak Filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal ismi Red Dawn olan filmin senaristliğini Carl Ellsworth üstlenmiştir. Operasyon: Kızıl Şafak filmi, 1984 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevrimidir. Aksiyon ve gerilim türünde olan Operasyon: Kızıl Şafak filminin süresi 1 saat 33 dakikadır.
OPERASYON: KIZIL ŞAFAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Operasyon: Kızıl Şafak Filminde, Amerika'nın Washington eyaletine Kuzey Kore askerleri tarafından çıkartma yapılır. Amerika işgal edildikten sonra, Red Dawn kasabasındaki insanlar Kuzey Kore askerlerinin havadan paraşütle indiğini görürler. Ülkeleri işgal edilen insanlar kendilerini korumaya çalışırlar. Liseli bir grup genç, şehrin dışındaki ormana sığınırlar. Ülkelerini korumak için ellerinden geleni yapmakta ısrarcıdırlar.
OPERASYON: KIZIL ŞAFAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Chris Hemsworth
- Josh Hutcherson
- Josh Peck
- Isabel Lucas
- Adrianne Palicki
- Connor Cruise
- Alyssa Diaz
- Brett Cullen
- Will Yun Le
- Julian Alcaraz
- Edwin Hodge
- Sam Looc
- Kennth Choi
OPERASYON: KIZIL ŞAFAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 5.3 olarak karşımıza çıkıyor.
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