"Ben O Değilim" filminin konusu nedir? Ben O Değilim filminin oyuncuları kimlerdir? Ben O Değilim filmi nerede çekildi?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:39

Roma Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterilen film En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi oldu. Ayrıca İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri'ni de kazandı. Başrollerinde Ercan Kesal ve Maryam Zaree'nin yer aldığı, Ben O Değilim filmi dram türündedir ve filmin süresi 2 saat 5 dakikadır.

BEN O DEĞİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Orta yaşlarını süren bekar Nihat bir hastanenin kantininde çalışmaktadır. Genç Ayşe ise aynı kantinde mesai arkadaşıdır. Bir akşam Ayşe, Nihat’ı evine akşam yemeğine davet eder. Nihat Ayşe’nin hapisteki kocası yüzünden etrafta dedikodu çıkacağından endişe etse de daveti kabul eder. Fakat evde gördüğü bir düğün fotoğrafı Nihat’ı alt üst edecektir. Bu fotoğraf Nihat’ın sıradan hayatında tahmin edemeyeceği değişikliklere yol açacaktır.

BEN O DEĞİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ercan Kesal

Maryam Zaree

Rıza Akın

Mehmet Avcı

Nihat Alptekin

Hakan Karsak

Murat Özben

BEN O DEĞİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben O Değilim filmi, İstanbul’da Fatih civarında, İzmir’in Basmane ve diğer bölgelerinde çekilmiştir.

BEN O DEĞİLİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.5 olarak karşımıza çıkıyor.



