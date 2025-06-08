John Wick’in devamı Ballerina, varsılları eleştiren Mountainhead ve Fenike Planı gösterimde: Aksiyonun yeni kraliçesi

Günümüzde sinemada cesur kadınlara daha çok gereksinim duyuluyor artık. Ölmek için Zaman Yok’ta (2021) son James Bond Daniel Craig’le, casus gerilimi The Gray Man’de (2022) Ryan Gosling’le yardımcı rolde oynayan 37 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana da Armas ünlü John Wick’in devam filmi Ballerina’da başrolde. 12 yaşındayken oyuncu olmaya karar veren, 18’inde Küba’dan İspanya’ya, oradan da Los Angeles’a giden Ana, psikolojik gerilim Knock Knock’ta (2015) Keanu Reeves’la oynadı, Reeves Ana’nın akıl hocası oldu.

Blade Runner 2049’da Gosling ve Harrison Ford’la çalıştı. Ballerina, John Wick serisinin üçüncü bölümü Parabellum’la bağlantılı bir yan öykü. John Wick evrenine girebilmek için Ana, Hollywood’un en iyi dublörleriyle 4 ay boyunca çalıştı, çok tehlikeli düşüş sahneleri dışında tüm aksiyon, yakın dövüş, alev makineli sahneleri kendisi canlandırdı. Bedenini balerin esnekliğinde kullanarak klasik baleyle dövüş sanatını bütünleştirdi. Yönetmen Len Wiseman (Underworld, Zor Ölüm 4) filmi omuzlarında taşıyan oyuncusundan çok memnun. Babası ölüm tarikatının başkanı şansölye tarafından öldürülünce Eve Macarro’yu suikastçı örgüt Roma Ruska’nın müdiresi yanına alır, buradaki katillerin ruhları karanlıktır ama öldürmek ve kurtarmak için seçim hakları vardır. Bale okulunda yetişen Eve’in öldürme içgüdüsü mükemmelleşince göreve başlar. Genç kadın çıktığı intikam yolculuğunda gerçek kimliğini bulacak, John Wick’le karşılaşacaktır. Finale doğru kurtla kuzunun kasabadaki düello sahnesi etkileyicidir. Yapım-ses tasarımları, aksiyon, yakın dövüş sahnelerinin başarılı olduğu, feminist mesajıyla dikkat çeken, Ana da Armas, Angelica Huston, Ian McShane, Gabriel Byrne, Norman Reedus oynadığı Ballerina, John Wick serisinin hayranlarını çok mutlu edecek.

DÜNYAYI ULTRA ZENGİNLER YÖNETİYOR

Wes Anderson’ın Fenike Planı ile Jesse Armstrong’un Mountainhead adlı kara komedileri dünyanın, insanlığın geleceği ne olacak sorularını soruyor. Başarılı Succession dizisinin yönetmeni Armstrong, sağcı muhafazakârlarla, Donald Trump, Steve Jobs gibi girişimcilerin İncil’i sayılan Ayn Rand’ın 1943 tarihli öyküsünden uyarladığı Mountainhead’de dünyanın düzenini değiştirmeye çalışan 4 teknoloji milyarderin üzerinden ultra varsılların kibrini, üstenci bakışlarını dünyadan ne denli kopuk olduklarını yansıtıyor. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Bezos gibi teknoloji milyarderlerini, erki, her şeyi çarpıtan medyayı, TV kanallarını, sosyal ağları zeki diyaloglarla alabildiğine sorgulayan, Max dijital platformunda yayınlanan filmin oyuncu kadrosu Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef’ten kurulu, yorumları olağanüstü.

Fenike Planı’nda ahlaksız zengin işadamı, silah tüccarı Zsa Zsa Korda altıncı ölüm suikastından canlı kurtulur. 1950’lerden günümüze gönderme yapan kara komedi politik liderlerle girişimcilerin arasındaki işbirliği hiç bu kadar açık olmamıştı, etik dışı bu tür ilişkiler gizlenirdi, şimdiyse ulu orta herkesin gözü önünde yapılıyor. Anderson “Filmim gerçek dünyadan çok daha komik” diyor. Gerçeklik kurgunun ötesine geçiyor, günümüz politik liderleriyle ultra varsılların çıkar ilişkileri apaçık sergileniyor. Yönetmen her zamanki gibi bol diyaloglu, simetrik kadrajlarla, Benicio Del Toro, Mia Threapleton (Kate Winslet’in kızı), Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Riz Ahmed, Bryan Cranston, Mathieu Amalric’ten oluşan yıldız kadrosu, benzersiz anlatımıyla karşımızda.