Jon Favreau’nun yönettiği Yıldız Savaşları: Mandalorian ve Grogu gösterime girdi

Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin uzantısı Mandalorian (2019) 24 bölümden, yedi yıllık bir aradan sonra IMAX formatında Mandalorian ve Grogu başlığıyla beyazperdeye geri döndü.

Dizinin yapımcısı, yönetmen Jon Favreau (Iron Man), Mandalorian Din Djarin ve Grogu arasındaki baba-oğul bağını itici ana güç olarak öykünün merkezine aldı. “Bu filmi sadece Yıldız Savaşları’nı her zaman sevmiş insanlarla değil, yeni, genç kuşakla da tanıştırmak istiyoruz. İlk izlediğimde hissettiğim duyguları onlara yaşatmak istiyorum. Bu büyük bir sorumluluk” diyor Favreau. 1977 yazında 10 yaşında Yıldız Savaşları’nı keşfeden Jon, Jedi’nin Dönüşü vizyona girdiğinde sinemada gişe görevlisi olarak çalışıyordu.

Mandalorian ve Grogu karakterlerini ilk kez 2019’da Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi filminden sonra dünyaya tanıttı. O zamandan beri Bebek Yoda olarak bilinen Grogu popüler kültürün ayrılmaz bir parçası, Mandalorian’ı canlandıran Şilili aktör Pedro Pascal Hollywood’un en çok tanınan yüzlerinden biri oldu. Mandalorian adıyla diziyi gerçekleştiren yapımcı Favreau her bölümü Yıldız Savaşları’nı çok seven yönetmenlere emanet etti. Western türünü, samuray geleneklerini öne çıkaran dizinin ilk bölümünde savunmasız, empatik, duyarlı bir çocuk olan Grogu’nun yolu, sertleşmiş, hava şartları yüzünden yıpranmış, bin türlü olay yaşamış, ölümle yüzleşmiş ödül avcısı Din Djarin’le (Mandalorian) kesişir. Mando’nun, işi başına ödül koyulan varlıkları avlamak ve teslim etmektir.

ADALET SAVAŞÇISI

Grogu, Mando’yu ölümden kurtarınca Djarin onu evlat edinir, adı Din Grogu olur, artık Din’in çırağıdır. Kendi gibi öksüz olan Grogu’dan çok etkilenen Mando onu yetiştirmeye başlar, geleceğe hazırlar. Mandalorian ve Grogu’yu yöneten Favreau, Grogu’nun olgunlaşmasını, Mandalorian’ın ödül avcılığından adalet savaşçısına dönüşmesini, Yeni Cumhuriyet’in Eski İmparatorluk’la savaşmasını anlatır. Zalim Galaktik İmparatorluk çökmüştür. Eski İmparatorluğun savaş lordları bütün galaksiye yayılmıştır.

Mandalorian ve genç çırağı Grogu imparatorluk kaçaklarını yakalamak için Yeni Cumhuriyet’e destek olurlar. Yıldız Savaşları’nın özünde yer alan arketip karakterler, mitoloji, aile bağları ve dinamikleri bu filmde de vardır.

Tüm ebeveynler gibi çocuklarınız büyüdükçe onlarla olan ilişkileriniz de değişir. Her nesil bu sorumluluğu bir sonrakine aktarır. Babasının acımasızlığını miras almamış olan sürgündeki Rotta, iyiliği seçer. Favreau, imparator Jabba ile veliahtı Rotta’nın ilişkisinde farklı bir babaoğul ilişkisi sergiler. Rotta’yı Bear dizisinin yıldızı Jeremy Allen White seslendirdi. Yaratık filmlerinin ikonu Sigourney Weaver Albay Ward rolündedir. Aşçı Rio Durant’ı yönetmen Martin Scorsese seslendirdi. “Onun büyük bir hayranıyım. Para Avcısı filminde birlikte çalıştık. Tüm filmlerini izledim” der Favreau. Animatronik Grogu çok sevimli, sempatiktir, herkesten rol çalar. Pedro Pascal’ın fiziksel ve tehlikeli sahnelerini iki dublör (Brendan Wayne, Lateef Crowder) canlandırdı. Ludwig Göransson’un elektronik müziği, yapım ve kostüm tasarımları çok başarılıdır. Jon Favreau, Aslan Kral ve Orman Kitabı’nda uyguladığı teknolojiyi bu filme de taşıdı, yeni efektler de uyguladı. Oyun motoru teknolojisi, video duvarları, gerçek zamanlı görüntü oluşturma, kamera içi set uzantısı ilk kez kullanıldı. Mandalorian ve Grogu, görsel, işitsel, eğlenceli bir şölen, Yıldız Savaşları, Grogu, Mandalorian, Sigourney Weaver, Pedro Pascal hayranlarına duyurulur.