Jon Landau söylentilere son verdi: Avatar 3'ün adı değişmiyor!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:58

Avatar serisinin hayranları, uzun bir bekleyişin ardından Jon Landau'dan gelen açıklamayla birlikte, serinin geleceği hakkındaki belirsizlikleri çözdü.

Landau'nun söylediğine göre, Wikipedia sayfasında bu değişiklikle ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor ve bu nedenle Avatar 3'ün adının "The Seed Bearer" olacağı iddiasının doğru olmadığına dikkat çekti. Yapımcının yaptığı bu açıklama, serinin hayranlarını gelecekteki filmlerle ilgili heyecanlarını sürdürmeye yönlendirirken, aynı zamanda filmin adı hakkında hala net bir bilgi olmadığını ortaya koydu.

Avatar serisi, Pandora gezegeninde geçen ve Na'vi kabilesinin yaşamına odaklanan devasa bir bilim kurgu evrenini konu alıyor. Serinin yeni filmlerinde, bu evrende daha önce keşfedilmemiş alanlar ve karakterlerle karşılaşılması bekleniyor.

Avatar 3'ün ne zaman vizyona gireceği ve konusu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yapımcı ekibin bu tür söylentilere hızla yanıt vermesi, Avatar hayranlarını daha fazla merak içinde bırakıyor.

Avatar serisinin geleceği hakkında daha fazla detayın açıklanması ve heyecanla beklenen filmlerin ne zaman seyirciyle buluşacağı hayranları merakta bırakıyor.