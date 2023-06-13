Avatar: Frontiers of Pandora için çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:58

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:58

Avatar: Frontiers of Pandora adı verilen oyunun ilk olarak 2022 yılında çıkması gerekiyordu ancak bazı aksaklıklar sebebiyle oyun ertelendi. Ubisoft Forward etkinliğnide boy gösteren oyunlardan biri olan Avatar: Frontiers of Pandora için yeni detaylar açıklandı.

Oyun geniş bir dünyaya sahip ve doğasıyla hayran bırakacak bir yapısı var. İster FPS türünde olacak oyun tek ya da çoklu şekilde oynanabilecek.

Avatar filmiyle bağlantılı olan oyun filmden 15 yıl sonrasında geçecek.

Pandora'yı keşfedecek oyunseverler kendi Na'vi karaktarlerini de oluşturabilecek.

Oyun bu yılın son ayında çıkıyor. 7 Aralık 2023 olarak açıklanan çıkış tarihine ek olarak PC, Xbox Series X ve S, PlayStation 5 için geleceği aktarıldı.