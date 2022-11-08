José Saramago'nun 100 yaşına özel sergi: “Atılan Adımların İzini Sürmek”
Kırmızı Kedi Yayınevi, yazar José Saramago’nun doğumunun 100'üncü yılını “Atılan Adımların İzini Sürmek” sergisiyle kutlayacak.
Körlük, Görmek ve Bilinmeyen
Adanın Öyküsü gibi pek çok yapıtı
edebiyat dünyasına kazandıran
Portekizli yazar José
Saramago’nun doğumunun 100. yılı, tüm dünyayla aynı anda
yapılacak “Atılan
Adımların İzini Sürmek” sergisiyle
kutlanıyor. José Saramago Vakfı koordinatörlüğünde dünyanın
birçok ülkesinde eşgüdümlü olarak yapılacak sergi,
Saramago’nun yaşamından kesitler sunuyor.
José Saramago Vakfı’nın hazırladığı ve Camoes Enstitüsü ile Portekiz Büyükelçiliği tarafından desteklenen sergi 9-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı