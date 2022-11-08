José Saramago'nun 100 yaşına özel sergi: “Atılan Adımların İzini Sürmek”

08 Kasım 2022 Salı, 18:29

Körlük, Görmek ve Bilinmeyen Adanın Öyküsü gibi pek çok yapıtı edebiyat dünyasına kazandıran Portekizli yazar José Saramago’nun doğumunun 100. yılı, tüm dünyayla aynı anda yapılacak “Atılan Adımların İzini Sürmek” sergisiyle kutlanıyor. José Saramago Vakfı koordinatörlüğünde dünyanın birçok ülkesinde eşgüdümlü olarak yapılacak sergi, Saramago’nun yaşamından kesitler sunuyor.



José Saramago Vakfı’nın hazırladığı ve Camoes Enstitüsü ile Portekiz Büyükelçiliği tarafından desteklenen sergi 9-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.