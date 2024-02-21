Julia Roberts'in sıradaki projesi belli oldu: Sam Esmail'in yönetmenliğini üstlendiği 'Panic Carefully'...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:21

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:23

Ünlü oyuncu Julia Roberts ve deneyimli yönetmen Sam Esmail, daha önce birlikte çalıştıkları "Leave the World Behind"ın başarısının ardından "Panic Carefully" adlı yeni bir projede bir araya gelecek.

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Netflix'in "Leave the World Behind"ın başarısı, "Panic Carefully" için büyük bir talep oluşturdu. Film haklarını almak için Netflix, Paramount ve Warner Bros arasında bir teklif savaşı yaşanıyor.

Julia Roberts ve Sam Esmail için Netflix'te yeniden bir araya gelmek cazip olsa da, Paramount ve Warner Bros'un vizyon taahhütleriyle rekabet etmeleri, bu projenin ilgi gördüğünü gösteriyor.

Esmail'in yazıp yönettiği "Leave the World Behind" ise geçen yıl Netflix'te gösterime girdi ve kısa sürede platformun en iyi performans gösteren filmlerinden biri oldu. Julia Roberts'ın yanı sıra Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la Herrold, Farrah Mackenzie, Charlie Evans ve Kevin Bacon gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, izleyicileri sürükleyici bir hikayeye davet etti.